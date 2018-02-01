Главный архитектор: согласование строительных проектов - процесс прозрачный и многоуровневый

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По словам Ивана Сергеева, главного архитектора Департамента архитектуры и планирования в обязанностях директора, согласование строительных проектов — процесс «многоуровневый».

Главный архитектор Иван Сергеев демонстрирует общую схему движения документов при согласовании строительных проектов. Фото: Софья Боборенко

- Поскольку некоторые нарвитяне не совсем понимают, как организована работа по согласованию строительных проектов, и порой предъявляют претензии, что на это, с их точки зрения, уходит много времени, хотелось бы внести некоторую ясность и рассказать о системе делопроизводства, принятой в нашем департаменте, чтобы исключить недопонимание между горожанами и горуправой, - так начал традиционный инфочас главный архитектор.

Все согласования – через Отдел надзора

Иван Сергеев:

- Всё начинается с заказчика, который обычно обращается к проектировщику. Тот готовит проект и подаёт его в дигитальном виде в Отдел стройнадзора Департамента архитектуры и планирования (Пеэтри, 5, третий этаж). Проекты принимаются только в дигитальном виде через систему регистра строений (ehr.ee), кроме тех проектов, которые через регистр подать невозможно (например, дороги).

Стройнадзор направляет проект специалистам как горуправы, так и специалистам государственных служб, согласование которых необходимо для одобрения проекта. Возьмем для примера проект нового развлекательного центра с внешней инфраструктурой (парковка, дорога, развязка). В данном случае мы будем иметь дело с процессом получения разрешения на строительство (есть и упрощённое производство, которое называется «оповещением о строительстве». Cлучаи, когда необходимо первое или второе, оговорены Строительным кодексом, так что департамент сам «просто так» с одного на другое никогда не переключается). Такой проект, к примеру, придётся согласовывать в горуправе с Отделом городского имущества, который отвечает за дороги, с Отделом архитектуры, возможно, с Департаментом развития и экономики, если проекты департамента и заказчика каким-то образом пересекаются. «Внешние» согласования также зависят от сложности проекта. Как правило, для любого проекта обычно требуется решение Спасательного департамента. В зависимости от направленности проекта может потребоваться согласование ещё и с Департаментом охраны памятников старины, Департаментом охраны здоровья и проч. Таким образом, логистическая цепочка прохождения документов является довольно непростой.

По закону срок согласования с каждым отделом или департаментом составляет не более 30 дней. Но если проект сложный, сроки могут увеличиваться, так как чаще всего случается, что внутренние и внешние согласующие стороны возвращают проект с замечаниями, и Отдел стройнадзора передаёт замечания проектировщику, а тот, в свою очередь, заказчику. Затем в документ вносятся изменения, и его снова подают на рассмотрение, все это также требует времени.

После получения всех согласований Отдел стройнадзора направляет проект разрешения на строительство на заседание горуправы и после заседания горуправы выдаёт готовое разрешение на строительство ходатаю, то есть, например, проектировщику, который должен доставить его заказчику. При ходатайствовании разрешения на строительство заказчик должен оплатить государственную пошлину, которая максимально составляет 250 евро.

Процесс похож на выше описанный и в случае получения разрешения на эксплуатацию.

У кого на столе проект?

- К нам приходят люди с претензией, мол, у вас на столе уже два месяца лежит проект... На самом деле, сразу даже сложно сказать, у кого именно на столе лежит этот проект. Задержка может быть в любой точке логистической цепочки – на каждом этапе как внутри, так и снаружи, - поясняет И. Сергеев и отмечает, что раньше проектировщики сами ходили по инстанциям, собирая подписи, и приносили уже согласованный проект на подпись. Теперь же в этом нет необходимости, и местные власти в лице горуправы проводят этап согласования, но и сроки окончательного решения, соответственно, отодвигаются.

Есть и другой момент – компетенция представителя заказчика, который в работе обычно имеет сразу много проектов. Были случаи, когда уже просмотренный инстанциями и возвращённый для исправления замечаний проект лежит на столе самого проектировщика. Следует знать, подчеркивает главный архитектор, что прохождение документов является абсолютно прозрачным процессом, и его можно отследить в электронной среде.

Схема работает таким же образом и при получении разрешения на использование, которое выдается Отделом надзора после строительных работ.

NB! Прохождение документов можно отследить в электронной среде.

Кадров достаточно

Ситуация с кадрами, уверяет и.о.директора Департамента архитектуры и планирования, вполне удовлетворительная, чтобы задержек по согласованию проектов не было.

Понимая, что процесс согласований и делопроизводства при получении разрешений на строительство и эксплуатацию далеко не самый простой, департамент сейчас занимается разработкой специальной памятки, в которой все будет объяснено.

Софья Боборенко