Гостиницы Ида-Вирумаа разместили рекордное число туристов

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Как сообщает rus.err.ee, в Ида-Вирумаа зафиксировали существенное увеличение туристического потока - за минувший год услугами гостиниц региона воспользовались 218 000 туристов.

В Ида-Вирумаа есть на что посмотреть.

По сравнению с 2016 годом число местных и иностранных туристов выросло на 12%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Показатель 2017 года стал рекордным за все времена.

Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии по-прежнему пользуется среди туристов из России.

Число российских туристов, которые пользовались услугами гостиниц Ида-Вирумаа в прошлом году, составило почти 53 000 человек.

По сравнению с 2016 годом данный показатель вырос на 35%. Увеличилось - на 7% до 136 000 - и число внутренних туристов.

rus.err.ee