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Среда обитанияСамые высокие зарплаты в Силламяэ платит Sillamäe Sadam

Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 82

Как сообщает rus.err.ee, в Силламяэ на прошлой неделе назвали лучшие предприятия города по итогам 2017 года. Была определена и фирма, которая платит своим работникам самые высокие зарплаты. В этой номинации победил Силламяэский порт (AS Sillamäe Sadam).

 

Самые высокие зарплаты в Силламяэ платит Sillamäe Sadam

Пока порт в Силламяэ используют только для перевозки грузов.

Результаты конкурса "Лучший предприниматель Силламяэ 2017"

Лучшее предприятие Силламяэ 2017 - WESTAQUA INVEST OÜ
Предприятие с самой высокой зарплатой – AS SILLAMÄE SADAM
Самые крупные инвестиции 2017 - AS SILSTEVE
Хороший партнер города - AS ECOMETAL, ARTEKNO EESTI OÜ
За долгосрочную и успешную деятельность - EVAIL OIL OÜ

rus.err.ee

 

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