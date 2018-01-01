Самые высокие зарплаты в Силламяэ платит Sillamäe Sadam

Среда обитанияСамые высокие зарплаты в Силламяэ платит Sillamäe Sadam
Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 82
Как сообщает rus.err.ee, в Силламяэ на прошлой неделе назвали лучшие предприятия города по итогам 2017 года. Была определена и фирма, которая платит своим работникам самые высокие зарплаты. В этой номинации победил Силламяэский порт (AS Sillamäe Sadam).
Пока порт в Силламяэ используют только для перевозки грузов.
Результаты конкурса "Лучший предприниматель Силламяэ 2017"
Лучшее предприятие Силламяэ 2017 - WESTAQUA INVEST OÜ
Предприятие с самой высокой зарплатой – AS SILLAMÄE SADAM
Самые крупные инвестиции 2017 - AS SILSTEVE
Хороший партнер города - AS ECOMETAL, ARTEKNO EESTI OÜ
За долгосрочную и успешную деятельность - EVAIL OIL OÜ