Самые высокие зарплаты в Силламяэ платит Sillamäe Sadam

Как сообщает rus.err.ee, в Силламяэ на прошлой неделе назвали лучшие предприятия города по итогам 2017 года. Была определена и фирма, которая платит своим работникам самые высокие зарплаты. В этой номинации победил Силламяэский порт (AS Sillamäe Sadam).

Пока порт в Силламяэ используют только для перевозки грузов.

Результаты конкурса "Лучший предприниматель Силламяэ 2017"

Лучшее предприятие Силламяэ 2017 - WESTAQUA INVEST OÜ

Предприятие с самой высокой зарплатой – AS SILLAMÄE SADAM

Самые крупные инвестиции 2017 - AS SILSTEVE

Хороший партнер города - AS ECOMETAL, ARTEKNO EESTI OÜ

За долгосрочную и успешную деятельность - EVAIL OIL OÜ

