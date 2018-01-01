Дата публикации: Сегодня, 13:45 Просмотрено: 71

Третий этап лыжных соревнований Äkkeküla собрал 74 участника. На дистанции 6,6 км (24 участника) первым к финишу пришел Тоомас Каурсон из ЛК Кивиыли с финишным временем 20 минут 38 секунд. Всего секунду ему проиграл на финише Арго Маасикмяэ (М40) – 20:39 и четыре секунды – Виктор Быков (М50; 20:41). Лучшей среди женщин на этой дистанции стала Ксения Прибыловская (Ж18) – 22:07.

На других дистанциях лучшими стали: на 1 км (16) – Маркус Моор (М10; 5:11) и на 3,3 км (34) – Евгений Волошин (М65; 10:40).

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