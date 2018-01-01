Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Среда обитанияТретий этап лыжных соревнований Äkkeküla собрал 74 участника

Дата публикации: Сегодня, 13:45 Просмотрено: 71

Третий этап лыжных соревнований Äkkeküla собрал 74 участника

Третий этап лыжных соревнований Äkkeküla собрал 74 участника. На дистанции 6,6 км (24 участника) первым к финишу пришел Тоомас Каурсон из ЛК Кивиыли с финишным временем 20 минут 38 секунд. Всего секунду ему проиграл на финише Арго Маасикмяэ (М40) – 20:39 и четыре секунды – Виктор Быков (М50; 20:41). Лучшей среди женщин на этой дистанции стала Ксения Прибыловская (Ж18) – 22:07.

На других дистанциях лучшими стали: на 1 км (16) – Маркус Моор (М10; 5:11) и на 3,3 км (34) – Евгений Волошин (М65; 10:40).

 

Больше фото здесь

 

akkesport.net

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100