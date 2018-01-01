Департамент социального страхования обживает новое здание

Дата публикации: Сегодня, 16:23 Просмотрено: 64

Нарвское бюро Департамента социального страхования, многие годы принимавшее посетителей по адресу Мальми 5а, переехало в здание на Графова 21, что находится за гостиницей «Нарва». С понедельника, 5 февраля, обслуживание клиентов ведётся как обычно, но уже в новом современном и отремонтированном помещении.

Видно, что работники Департамента социального страхования довольны переездом в новые современные помещения. Фото: Сергей Башилов

На прошлой неделе, с 31 января по 2 февраля, Департамент социального страхования не работал. Это было связано с его переездом. Теперь прием возобновился: в понедельник с 8.30 до 18.00, во вторник, среду и четверг — с 8.30 до 16.30 и короткий день в пятницу - с 8.30 до 13.00. Находящееся недалеко от памятника «Шведский лев», здание на ул. Графова 21, где ранее располагался Департамент окружающей среды, стало на сегодняшний день местом работы пяти государственных учреждений: Трудовой инспекции, Департамента здоровья, Департамента социального страхования, Агентства по защите окружающей среды и, собственно, того же самого Департамента окружающей среды. По словам Танеля Тийтса, члена правления AS Riigi Kinnisvara, такая концентрация учреждений в одном месте имеет несомненные преимущества: «Это позволяет сделать обслуживание граждан более удобным. Мы считаем, что в данном случае получен оптимальный результат и в плане использования площадей, так как в здании теперь сосредоточены целых пять госучреждений».

На ремонт и оборудование внутренних помещений было потрачено из средств AS Riigi Kinnisvara 202 000 евро.

Департамент городского хозяйства Нарвы, на балансе которого находится здание по адресу Мальми 5а, сообщил в связи с переездом госучреждений на новое место, что договор найма с ними был 1 февраля прекращён, и пустующим с этого времени помещениям будет искаться применение.

Судьба «старого здания» Департамента соцстрахования будет решаться в середине февраля на очередном заседании комиссии по городскому имуществу Нарвы.

Сергей Башилов