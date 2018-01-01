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Среда обитанияПервые новорожденные 2018 года города Ивангорода получили подарки

Дата публикации: Вчера, 17:40 Просмотрено: 131

Во вторник, 6 февраля, председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, мэр города Тармо Таммисте, глава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» Виктор Карпенко и глава Администрации МО "Город Ивангород" Константин Платонов вручили подарки родителям первых двух новорожденных 2018 года города Ивангорода. Обе девочки родились 9 января и поэтому было принято решение поздравить обе семьи с радостным событием.

 

Первые новорожденные 2018 года города Ивангорода получили подарки

 

В семье Максима и Любови Седовой родилась девочка София, которая стала третьей дочкой в семье. Семья получила в подарок от Нарвы музыкальный мобиль, теплый конверт для прогулок и ванночку с принадлежностями для купания.
Девочка Руслана родилась в семье Сергея и Марии Ильчик. Молодым родителям подарили манеж, стульчик для кормления и ходунки.
Напомним, что подарками для первых новорожденных Нарвы и Ивангорода представители власти обмениваются накануне новогодних праздников. Родителей первой новорожденной нарвитянки Анастасии, появившейся на свет 1 января, власти Ивангорода и Нарвы поздравили 22 января.

Анастасия Захарова
Канцелярия Нарвского городского собрания

 

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Первые новорожденные 2018 года города Ивангорода получили подарки Первые новорожденные 2018 года города Ивангорода получили подарки Первые новорожденные 2018 года города Ивангорода получили подарки

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