«Наша Нарва» предложила отправить Александра Ефимова в отставку

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Вопрос о выражении вотума недоверия председателю Нарвского городского собрания Александру Ефимову по предложению фракции «Наша Нарва» включен в повестку следующей, февральской, сессии.

Александр Ефимов готовит кассационную жалобу в Госсуд и по-прежнему не считает себя виновным в уголовном преступлении. Архив «ВП»

Поводом стало то, что и суд второй инстанции, Тартуский окружной суд, оставил в силе приговор уездного суда, который признал Александра Ефимова виновным в мошенничестве и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно и выплате Больничной кассе около 2500 евро.

«Если бы у Александра Ефимова была бы хоть капля совести, то он покинул бы место председателя городского собрания сразу же сам. Мы понимаем, что этого не случится, поэтому считаем своим долгом выразить ему вотум недоверия», - сказал депутат городского собрания от фракции «Наша Нарва» Сергей Горлач.

По мнению фракции, несмотря на то, что судебное решение еще не вступило в силу и они уважают право Александра Ефимова подать кассационную жалобу в Госсуд, два судебных решения не в его пользу не позволяют «Нашей Нарве» доверять ему, как председателю горсобрания. «Это бросает тень не только на весь депутатский корпус, но и на целый город. Мы не хотим рисковать репутацией Нарвы, особенно сегодня, когда город всерьез готов побороться за звание «Культурная столица Европы – 2024», - говорится в обращении фракции.

Александр Ефимов сказал вашему корреспонденту, что в настоящее время готовит кассационную жалобу в Госсуд и по-прежнему не считает себя виновным в уголовном преступлении. Считает ли он, что председатель горсобрания, признанный виновным в мошенничестве судами двух инстанций, бросает тень на репутацию Нарвы? «Я нахожусь на этом посту по решению фракции, ей и решать», - ответил Ефимов.

Заместитель председателя правления Нарвского округа центристской партии Андрус Тамм считает, что оппозиция своим заявлением еще раз доказала, что не желает сотрудничать. «Были примеры вынесения Госсудом оправдательных приговоров, поэтому нет смысла снимать человека с работы до того, как Госсуд вынесет свое решение», - сказал А. Тамм. Он подчеркнул, что центристская фракция продолжает доверять Ефимову и не поддержит выражение ему вотума недоверия.

Ирина Токарева