Генконсульство России в Нарве возглавит Юрий Грибков

Дата публикации: Вчера, 17:22 Просмотрено: 122

Как сообщает rus.err.ee, в Эстонию прибыл новый генеральный консул России Юрий Грибков, чье рабочее место будет в Нарве.

Как сообщил порталу rus.err.ee пресс-атташе Посольства России в Эстонии Денис Мосюков, генконсул Юрий Грибков прибыл в Эстонию и в ближайшее время отправится в Нарву.

В 2007-2012 годах он занимал должность генконсула РФ в Марселе (Франция), в 2013-2016 годах должность генконсула на острове Шпицберген (Норвегия).

В мае 2017 года Эстония решила выслать двух российских дипломатов: генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казеннова и консула-советника Андрея Сургаева.

В ответ Россия выслала эстонских дипломатов: генконсула в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и главу Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик.

rus.err.ee