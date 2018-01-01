В здании на улице Игоря Графова в Нарве будут работать пять госучреждений

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Riigi Kinnisvara AS (RKAS) провел в Нарве реновацию здания по адресу улица Игоря Графова, 21, в которое переехали пять госучреждений.

В прошедшем реновацию здании будут работать департамент социального страхования, департамент здравоохранения, трудовая инспекция, департамент окружающей среды и агентство окружающей среды, сообщил RKAS.

Реновация и переезд проводились в соответствии с тем принципом, что все важные для граждан госучреждения должны находиться по одному адресу. Ранее департамент социального страхования, департамент здравоохранения и трудовая инспекция находились в здании Нарвской горуправы по адресу Мальми, 5а.

«Выполнив реновацию здания по улице Игоря Графова, 21 и расположив госучреждения по одному адресу мы совершили важный вклад в Нарву и его сообщество. Для людей создан более компактный доступ к госучреждениям, а чиновники получили современные условия работы. Поскольку здание госучреждений удачно расположено и людям с особыми потребностями обеспечен современный доступ, можно сказать, что мы сделали госуслуги ближе к нарвитянам», - сказал член правления RKAS Танель Тийтс.

До проведенной по заказу RKAS реновации здание находилось в удовлетворительном состоянии, но было невозможно активно использовать помещения в соответствии намеченной целью — отсутствовали соответствующие требованиям вентиляционная система, зона клиентского обслуживания и ожидания, в здании также не было инвалидного входа и инватуалета.

Новую визуальную концепцию зала обслуживания департамента социального страхования на первом этаже разработал Вилле Лаусмяэ из VL sisearhitektuur OU. Зал обслуживания в Нарве — первый в стране прошедший обновление зал обслуживания департамента социального страхования.

Дизайн остальных этажей здания принадлежит RKAS.

BNS