Пособие на похороны увеличили до 300 евро, пособие бывшим мэрам сохранили

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Нарва продолжит выплачивать бывшим мэрам города пособия; размер городского пособия на похороны окончательно утвержден; одобрено соглашение о сотрудничестве между Нарвой и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа. Эти решения были приняты на последней сессии Нарвского горсобрания.

В Нарве сегодня самое большое в Эстонии пособие на похороны.

Депутат Нарвского городского собрания Алексей Мяги уже два депутатских созыва подряд поднимает вопрос об отмене пособий для бывших мэров Нарвы. Как подсчитал депутат, за последние десять лет, включая нынешний год, эти выплаты c учетом налогов обойдутся городскому бюджету в 131 332 евро. На последней сессии горсобрания предложение Мяги снова не получило поддержки большинства.

Нарва дружелюбна к бывшим мэрам?

Хотя ни один из членов центристской фракции, в которую входит Мяги, не проголосовал за предложение своего коллеги, отмену пособия бывшим мэрам активно поддержала фракция «Наша Нарва». Как пояснил от имени фракции депутат Юрий Рауд, «Наша Нарва» провела опрос в Фейсбуке, результаты которого дают представление о мнении нарвитян по этому вопросу: отмену пособия мэрам поддерживают 95 процентов из примерно 500 горожан, принявших участие в опросе.

«Наша Нарва» также отмечает, что выплата данного пособия ставит в неравное положение бывших мэров и других жителей города, которые также работали на благо города. «Получается, что мэр заслуживает особого отношения и особой благодарности за свой труд, а люди, отдавшие всю жизнь, например,

Кренгольмской мануфактуре или электростанциям – нет?», - заявила фракция, по сути, озвучив те комментарии, которые нарвитяне сделали в ходе голосования на Фейсбуке.

По мнению Мяги, немалым выплаченным деньгам город мог бы найти лучшее применение, построив дополнительно несколько хороших детских площадок или потратив их на многочисленные нужды школ и детсадов. Депутат напомнил, что в свое время ЮНИСЕФ присвоил Нарве титул города, дружелюбного к детям. Но, возможно, пришла пора назвать ее городом, дружелюбным к бывшим мэрам?

О спорах вокруг «мэрского пособия» наша газета неоднократно писала. Напомним, что сейчас его получают только два человека: бывшие председатели горисполкома Эдуард Рыжаков и Валерий Четвергов. Пособие составляет 15 процентов от действующего оклада мэра, то есть 450 евро ежемесячно. На 2018 год бывшим мэрам положено выплатить 14 415 евро с учетом налогов.

Но в будущем получать пособие смогут и другие бывшие мэры, достигшие пенсионного возраста и не имеющие трудовых доходов при условии, что их уход с поста мэра не был связан с судебным решением или выражением недоверия. Алексей Мяги сказал «НГ», что, обсуждая этот вопрос на правовой комиссии, он предлагал и компромиссное решение, также не нашедшее поддержки: оставить пособия тем, кто их уже получает, но сделать так, чтобы на других бывших мэров постановление не распространялось.

В последней редакции постановления горсобрания о «мэрском пособии» от 2009 года ничего не говорится о том, почему вообще было решено делать такие выплаты. Однако городской секретарь Антс Лийметс в марте прошлого года, обсуждая этот вопрос с журналистами, пояснил: «Данное пособие было принято когда-то для того, чтобы поддержать людей, отвечавших за городские дела. В то время, по сути, существовала только народная пенсия и она была очень мала. Сейчас пенсия зависит от оклада работающего человека, и необходимости в «мэрском пособии» уже практически нет».

Пособие на похороны: «Куда делись 22 евро?»

На последней сессии принято решение, о подготовке которого мы уже писали: пособие на похороны увеличено в три раза, и с января этого года будет составлять 300 евро. С нынешнего января государство решило восстановить отмененное в 2009 пособие на погребение, выделив деньги самоуправлениям из расчета по 250 евро на одни похороны. Когда об этом стало известно, нарвское горсобрание решило вдобавок к государственному сохранить и городское пособие на погребение в 100 евро: таким образом, можно было ожидать, что в целом пособие на погребение в Нарве составит 350 евро. Однако позже стало известно, что при расчете конкретных сумм, выделяемых самоуправлениям на эти цели, государство опирается на среднюю смертность по стране, а в Нарве смертность выше средней.

Тем не менее, выделенных государством денег и средств, заложенных на эти цели в городском бюджете, в сумме должно хватить на выплату пособия на погребение в размере 322 евро, подсчитала член фракции «Наша Нарва» Яна Кондрашова. «В бюджете города на текущий год запланировано 87 600 евро на выплату пособия по случаю похорон, еще 194 477 евро получено от государства. Если обратиться к данным статистики прошлых лет, то можно предположить, что за помощью обратятся 876 человек. Таким образом, при организации похорон нарвитяне могут рассчитывать на пособие в размере 322 евро», - сделала вывод депутат.

Однако в проекте постановления предлагалось установить размер пособия на погребение в размере 300 евро с 1 января 2018 года.

«Логично возникает вопрос – где оставшиеся 22 евро или 19 277 евро в сумме?» - задалась вопросом Кондрашова. По ее словам, только «минимальный пакет» услуг похоронного бюро составляет около 680 евро, а зачастую семьи тратят гораздо больше, чтобы достойно проводить близкого в последний путь. «При уровне доходов жителей нашего города, даже 22 евро сыграют роль. Считаем, что будет справедливо установить сумму пособия на погребение в размере 322 евро», - пояснила свою позицию Яна Кондрашова.

Однако, как пояснила председатель стратегической комиссии горсобрания Лариса Оленина, точный размер пособия невозможно определить таким простым арифметическим подсчетом. Ведь неизвестно, сколько в этом году будет смертей: 876 – это лишь прогнозируемое число, их может быть и гораздо больше. Во всяком случае, в Нарве пособие все же увеличивают втрое, а в Таллинне и Маарду в этом году оно составит только 250 евро.

Фракция Нарвского городского собрания «Наша Нарва» также предложила указать в постановлении срок, в течение которого можно ходатайствовать о пособии - 6 месяцев со дня регистрации смерти. Однако, как пояснила депутат Елена Пахомова, при обсуждении этого вопроса в комиссии решили, что четкий срок подачи ходатайств на получение пособия на погребение лучше не оговаривать именно в интересах родственников покойных. Ведь смерть близкого человека и все, что с этим связано – печальная тема, и вполне возможно, что человек подаст ходатайство о пособии на погребение не через шесть месяцев ровно, а, скажем, через шесть месяцев и один день после регистрации смерти. Это не должно стать причиной для отказа в пособии.

Итак, согласно решению горсобрания, пособие на погребение в Нарве составляет 300 евро в случае, если смерть зарегистрирована после 31 декабря 2017 года. Четкий срок подачи ходатайств не оговорен, организацией выплат занимается городской социальный департамент.

Нарвские дороги будут ремонтировать по-новому

В этом году Нарва впервые заключит договор на текущий ремонт городских дорог не на один, а на два года сразу, что, как пояснила директор Нарвского департамента городского хозяйства Елена Скулачева, более целесообразно: это позволит городу лучше планировать свои расходы на ремонт дорог и перейти от ямочных ремонтов к более масштабным работам по восстановлению дорожного полотна. При этом предполагаемая стоимость договора поставки – полмиллиона евро без НСО – требует проведения конкурса госпоставки. Скулачева сослалась также на опыт своих коллег из Тарту, которые уже во второй раз подряд заключают договор на текущий ремонт дорог сроком сразу на три года. Решение поэтому вопросу было принято единогласно.

Также горсобрание одобрило заключение соглашения между Нарвой и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа, согласно которому Нарва, в связи с упразднением уездных управ, делегировала Союзу полномочия для решения вопросов, касающихся всего уезда. При этом в соглашении оговаривается, что составление стратегии развития уезда будет передано Центру развития предпринимательства Ида-Вирумаа.

Ирина ТОКАРЕВА