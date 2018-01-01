Гаражи у Ратуши пока останутся

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Детальную планировку Ратушной площади и прилегающей территории депутаты на последнем заседании горсобрания, прошедшем 25 января, пока утвердили частично.

Реконструированы будут не только Ратушная площадь, но и улица Суур и Рюйтли. Фото: Елена Полуэктова

Планировочное решение согласуется с результатами проведенного в прошлом году архитектурного конкурса «Сердце Старой Нарвы», в ходе которого был определен облик Ратушной площади, Ратушного парка, а также Стокгольмской площади, которая будет находиться со стороны, противоположной фасаду ратуши.

Однако часть этой территории сейчас занимают гаражи, принадлежащие гаражному товариществу «Прометей». Возражение «Прометея» было единственным в ходе публичного обсуждения новой детальной планировки, на которой ныне существующие гаражи, естественно, не были указаны, поскольку подлежат сносу.

Как пояснил главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, Закон о планировании и Закон о принудительном отчуждении недвижимой вещи предусматривают в такой ситуации для отчуждения в публичных интересах производство по принудительному отчуждению и выплату собственникам соответствующей денежной компенсации.

Однако в августе прошлого года в ходе публичной демонстрации детальной планировки площади Raekoja и прилегающей территории город Нарва и собственники гаражей договорились заключить до установления детальной планировки письменное соглашение о том, что, прежде всего, следует построить для «Прометея» новые гаражи и только затем снести старые. Вследствие сложности вопроса соглашение до сих пор не заключено.

В то же время, Департамент городского развития и экономики подготавливает проект реконструкции здания ратуши и Ратушной площади, в соответствии с которым будет реконструировано здание ратуши и принято в эксплуатацию в качестве здания городского собрания, а также будут реконструированы Ратушная площадь и прилегающие улицы Суур и Рюйтли. Поскольку речь идет об объектах, представляющих значительный общественный интерес, реконструкция которых строго ограничена во времени, то возникла необходимость в установлении частичной детальной планировки земельного участка, в той его части, с которой возражения гаражного товарищества не связаны.

«Частичная планировка, которую мы сегодня утверждаем, необходима для развития Старого города. Вопрос с гаражами мы сейчас решаем: то или иное решение должно быть достигнуто не позднее июля этого года», - пояснил главный архитектор. Частичную детальную планировку депутаты утвердили единогласно.

Ирина Токарева