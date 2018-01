Norden помогает инициативным людям

Дата публикации: Вчера, 16:45 Просмотрено: 119

Директор представительства Совета Министров Северных стран (СМСС, или Norden) в Эстонии Кристер Хаглунд призвал нарвитян к большей активности на встрече, организованной нарвским представительством СМСС в Нарвском колледже.

Кристер Хаглунд отметил, в частности, что северные страны уверенно лидируют в мире, как по уровню развития экономики, так и по уровню, например, гендерного равноправия.

В частности, г-н Хаглунд отметил, что у северных стран накоплен внушительный опыт плодотворного сотрудничества в самых разнообразных сферах. При том, что в политическом аспекте эти страны весьма неоднородны. Есть среди них члены НАТО, члены и, напротив, не члены Евросоюза (Норвегия, например не входит в Евросоюз, но является членом НАТО — прим. «НГ»). А сотрудничество, между тем, расширяется, поскольку у этих стран несравненно больше общих характеристик, нежели разъединяющих моментов. В общем, together we are stronger, вместе мы сильнее: эти слова стали девизом, обозначенном в буклете.

Сферы деятельности и планы для Нарвы

Об этом подробно рассказал координатор программ Нарвского филиала Евгений Тимощук. В принципе, отметил он, сферой поддержки является «вся наша жизнь, все, что нас окружает». Но есть и определенные приоритеты. В их числе зеленая экономика, культура во всем ее многообразии, разного рода инновации (здесь Эстония не отстает, а порой даже опережает северных соседей), образование и наука, региональное сотрудничество как между странами, так и между регионами внутри одной страны.

Что касается Нарвы, то год 2016-й был посвящен в основном консультациям и информированию о деятельности Norden. А в минувшем году развернулась более активная и конкретная работа по изучению возможностей получения грантов и, как следствие, организации различных мероприятий в городе. Так, в партнерстве с местными организациями были проведены Дни Финляндии (она председательствовала в Norden в 2016 году). Был реализован самый крупный проект – Неделя культуры Северных стран, включающая выставки, концерты, киносеансы, лекции. Есть идея Рождественской деревни Северных стран. Вообще, в 2018 году Нарва «в тренде»: развивается сфера креативной экономики на площадях бывшего завода «Балтиец», возможно, и территория Кренгольма станет со временем центром притяжения. Открывается Vaba Lava, планируется музыкальный фестиваль Narva Music Week, второй раз будет проведен IdeeJazz, успешно организванный Олегом Писаренко прошедшей осенью.

Что важно знать инициативному человеку, претендующему на финансовую поддержку своего проекта? Главное – привлечь как можно больше партнеров из Северных стран, желательно, подчеркнул г-н Тимощук, и как можно больше самих стран.

Начать с изменений в общественном сознании

О конкретном результате на примере работы Uus sild рассказал представитель этого НКО Владимир Наумов. Проект «Народные парки», осуществленный совместно с Данией и Петрозаводском, завершился 31 декабря. Что удалось сделать? Главное – были созданы условия для вовлечения граждан в процесс озеленения и благоустройства, с каковой целью использовался скандинавский опыт, обобщенный и представленный на семинарах и творческих встречах. В итоге только в программе «Новая жизнь твоего двора», предусматривающей благоустройство ближайшей к дому территории, приняло участие более 50 квартирных товариществ из свыше 400 имеющихся в нашем городе. Был проведен и интерактивный опрос, показавший, что треть жителей поддерживает идею участия в изменении облика города. Конечно, опрос не может считаться социологически репрезентативным из-за слишком малого числа участников – чуть более 200 человек, – но даже такой показатель позволяет надеяться на серьезные изменения в общественном сознании.

Наша справка:

Совет Северных стран был образован в 1952 году. С 1971 года он именуется Советом Министров Северных стран, и в него входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия, а также автономные области – Гренландия, Аландские и Фарерские острова. В странах Балтии Совет открыл представительства в 1991 году, а с февраля 2016 года начало действовать отделение в Нарве, ставшее третьим в Эстонии (после Таллинна и Тарту).

www.norden.ee См.: www.norden.org



Сергей ТРОХАЧЕВ