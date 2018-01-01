 Россия отгораживается от Эстонии забором, ивангородцы очень недовольны

Среда обитанияРоссия отгораживается от Эстонии забором, ивангородцы очень недовольны
Дата публикации: Сегодня, 11:39 Просмотрено: 65
Фото читателя DELFI.EE
В Ивангороде идет строительство забора вдоль реки Нарва, несмотря на возмущение жителей города в соцсетях, сообщил читатель.
Пребывание на реке в темное время суток запрещено. Нахождение за забором возможно только со специального разрешения. Также запрещен круглогодично лов рыбы в Нарове.
Читатель дополнил свое сообщение информацией от начальника Службы в городе Сосновый Бор Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Ниценко, опубликованной на сайте Ивангорода.
В своем комментарии господин Ниценко проинформировал ивангородцев, что ограничения установлены в соответствии с действующим законодательством.
”В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в пограничной сфере проход граждан к реке Нарва в полосе от гидроэлектростанции до Ивангородской крепости осуществляется по спуску со стороны улицы Наровской только в светлое время”, — написал Сергей Ниценко, сославшись на приказ ФСБ от 15 октября 2012 года.
Также он сослался на правила рыболовства для западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ 6 ноября 2014 г года, а также постановление администрации муниципального образования ”Кингисеппский муниципальный район”, принятое 29 сентября 2017 года.
Согласно им, в районе от Нарвской ГЭС до острова Петровский добыча водных биологических ресурсов в личных целях запрещена круглогодично.
До последнего времени на этом обширном участке ивангородские рыболовы-любители занимались рыбалкой десятилетиями, то есть она там никогда не была запрещена.
Возмущения в соцсетях, о которых сообщил читатель касаются как этого запрета, так и запрета прогулок в темное время. Вот некоторые комментарии ивангородцев в городском паблике соцсети vk.com.
"То есть теперь и на променаде рыбачить мужикам нельзя. И не только там. Ведь остров Петровский далеко за городом”.
”Ужас. Всегда гуляла там с любимым, особенно в темное время суток: фонари с Нарвы, шум реки, романтика. Эх”.
”Пограничные службы не хотят нести свою службу как положено, вот и решили запретить и загородить! Вопрос один: кого боятся?”
”На той стороне променад, кафе, пляж. Все для людей. На нашей — колючая проволока — все для людей!”
”Стыдно, просто стыдно за государство, которое исподтишка изменяет и дополняет законы, угодные ему, бравируя безопасностью границы. Европа ”поржет” от души над местным населением и над людьми, принимающими такие законы. Спасибо, Вам огромное!!!”