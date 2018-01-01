 Россия отгораживается от Эстонии забором, ивангородцы очень недовольны

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Фото читателя DELFI.EE

В Ивангороде идет строительство забора вдоль реки Нарва, несмотря на возмущение жителей города в соцсетях, сообщил читатель.



Пребывание на реке в темное время суток запрещено. Нахождение за забором возможно только со специального разрешения. Также запрещен круглогодично лов рыбы в Нарове.

Читатель дополнил свое сообщение информацией от начальника Службы в городе Сосновый Бор Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Ниценко, опубликованной на сайте Ивангорода.



В своем комментарии господин Ниценко проинформировал ивангородцев, что ограничения установлены в соответствии с действующим законодательством.



”В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в пограничной сфере проход граждан к реке Нарва в полосе от гидроэлектростанции до Ивангородской крепости осуществляется по спуску со стороны улицы Наровской только в светлое время”, — написал Сергей Ниценко, сославшись на приказ ФСБ от 15 октября 2012 года.

Также он сослался на правила рыболовства для западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ 6 ноября 2014 г года, а также постановление администрации муниципального образования ”Кингисеппский муниципальный район”, принятое 29 сентября 2017 года.



Согласно им, в районе от Нарвской ГЭС до острова Петровский добыча водных биологических ресурсов в личных целях запрещена круглогодично.



До последнего времени на этом обширном участке ивангородские рыболовы-любители занимались рыбалкой десятилетиями, то есть она там никогда не была запрещена.



Возмущения в соцсетях, о которых сообщил читатель касаются как этого запрета, так и запрета прогулок в темное время. Вот некоторые комментарии ивангородцев в городском паблике соцсети vk.com.



"То есть теперь и на променаде рыбачить мужикам нельзя. И не только там. Ведь остров Петровский далеко за городом”.



”Ужас. Всегда гуляла там с любимым, особенно в темное время суток: фонари с Нарвы, шум реки, романтика. Эх”.



”Пограничные службы не хотят нести свою службу как положено, вот и решили запретить и загородить! Вопрос один: кого боятся?”



”На той стороне променад, кафе, пляж. Все для людей. На нашей — колючая проволока — все для людей!”



”Стыдно, просто стыдно за государство, которое исподтишка изменяет и дополняет законы, угодные ему, бравируя безопасностью границы. Европа ”поржет” от души над местным населением и над людьми, принимающими такие законы. Спасибо, Вам огромное!!!”



