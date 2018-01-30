Жителя Нарвы задержали на границе из-за 10 кг питьевого йогурта

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Житель Нарвы "попался" на пункте пропуска Ивангород с 10 кг питьевого йогурта, сообщили в пресс-службе СЗТУ. Он пересекал границу пешком по "зелёному" коридору, однако при проведении таможенного контроля в его багаже обнаружилось 10 упаковок бананово-клубничного йогурта.



"С таможенными правилами не знаком, информацию на стендах не читал, нарушил впервые, в содеянном раскаиваюсь", – примерно так он объяснил наличие в своем багаже упаковок, превышающих разрешённое количество.

online47.ru