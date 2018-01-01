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Среда обитанияГалерея. Юные пианисты приступили к борьбе

Дата публикации: Сегодня, 10:47 Просмотрено: 58

Сегодня, 29 января началась собственно конкурсная программа XII Международного Шопеновского конкурса юных пианистов.

Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе

В Нарвской музыкальной школе сегодня проходит первый тур в старшей возрастной группе, и участники усердно репетируют, готовясь к выступлению.
Вечером для участников в Нарвском замке состоится ночная экскурсия «Легенды старого замка».
Завтра своё умение покажут участники младшей и средней возрастной группы.

 

Фотогалерея: Елена Полуэктова

 

 

 

 

Галерея

Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе

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