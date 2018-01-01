Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе

Среда обитанияГалерея. Юные пианисты приступили к борьбе
Дата публикации: Сегодня, 10:47 Просмотрено: 58
Сегодня, 29 января началась собственно конкурсная программа XII Международного Шопеновского конкурса юных пианистов.
В Нарвской музыкальной школе сегодня проходит первый тур в старшей возрастной группе, и участники усердно репетируют, готовясь к выступлению.
Вечером для участников в Нарвском замке состоится ночная экскурсия «Легенды старого замка».
Завтра своё умение покажут участники младшей и средней возрастной группы.
Фотогалерея: Елена Полуэктова