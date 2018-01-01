Галерея. Юные пианисты приступили к борьбе

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Сегодня, 29 января началась собственно конкурсная программа XII Международного Шопеновского конкурса юных пианистов.

В Нарвской музыкальной школе сегодня проходит первый тур в старшей возрастной группе, и участники усердно репетируют, готовясь к выступлению.

Вечером для участников в Нарвском замке состоится ночная экскурсия «Легенды старого замка».

Завтра своё умение покажут участники младшей и средней возрастной группы.

Фотогалерея: Елена Полуэктова