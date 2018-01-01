Компенсацию за визы будет выплачивать IVOL

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В связи с упразднением уездных управ, компенсация за визы гражданам ЭР, имеющим родственников или захоронения родственников на территории РФ (на приграничных территориях), будет производиться через Союз самоуправлений Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Oma-valitsuste Liit, или IVOL).

Арно Росман, исполнительный директор IVOL, подтвердил нашей газете, что программа выплат компенсаций продолжится и в 2018 году, однако на сегодня Союз самоуправлений Ида-Вирумаа затрудняется прогнозировать, когда именно министерство финансов откроет эту программу и выделит средства на её реализацию.

- Нам ещё не выделили деньги для реализации деятельности, связанной со схемой поддержки граждан ЭР в виде компенсаций стоимости виз, - сказал он.

Информация о начале выплат компенсаций будет доведена до общественности через средства массовой информации, поэтому заинтересованным лицам следует следить за новостями. Тогда же станет точно известно, кто может рассчитывать на получение компенсации, какие документы необходимо будет представить и в какие сроки, а также станет ясен размер компенсации, о котором гражданин может ходатайствовать.

По оценке Арно Росмана, рабочий и финансовый ресурс для исполнения новых обязанностей у Союза самоуправлений Ида-Вирумаа есть - этим займётся тот же самый работник, который обеспечивал реализацию схемы поддержки и в уездной управе Ида-Вирумаа.

Боле конкретная информация о форме ходатайства, контактных лицах программы, а также электронный адрес и номер контактного телефона, по которым можно будет получить исчерпывающую информацию о компенсации виз, станет известен чуть позже.

Софья Боборенко