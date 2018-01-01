Готовится решение горсобрания о новом порядке выплаты пособия на погребение

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В среду 17 января состоялось заседание стратегической комиссии горсобрания Нарвы. На ней, среди других вопросов, обсуждалось изменение порядка выплаты пособия на погребение, которое в этом году существенно вырастет. Прежняя сумма в 100 евро на организацию похорон станет, как уже сообщала «НГ», в три раза больше и составит, по всей вероятности, 300 евро.

Государство в 2018 году профинансирует выплату пособия на погребение, и она будет составлять 250 евро. Но государство исходит при этом из своей собственной формулы расчёта, основанной на показателях смертности в Эстонии, в частности учитывается, что 79 процентов смертей происходит с людьми старше 65 лет. По словам Андрея Антонова, городского врача и члена горуправы Нарвы, в городе высока смертность не только среди пожилых, но и среди молодых, поэтому государственных средств, точная сумма которых уже известна и составляет для Нарвы 194 477 евро, хватит для выплаты только 213-235 евро. В любом случае, ни государство, ни город не могут знать наперед точного количества смертей, а могут делать только прогнозы на этот счёт.

Нарва, собираясь установить размер выплаты пособия на погребение в 300 евро, рассчитывает как на помощь государства, так и на городской бюджет. При этом члены комиссии понимают, что действительные затраты на похороны могут быть больше, чем 300 евро, но тем не менее это более существенная помощь, чем прежние 100 евро. Планируется также изменить и действующий порядок выплаты пособия, дав возможность ходатайствовать о нём в срок до 6 месяцев со дня регистрации смерти, тогда как раньше это было только 2 месяца. Были и предложения продлить подачу заявлений до 8 месяцев или до года, но пока действительно трудно сказать, надо это делать или нет.

Увеличить с 2-х месяцев до полугода срок подачи ходатайств о пособии на погребение заставляют многие обстоятельства. Имеются случаи, когда судебно-медицинская экспертиза задерживает свидетельство о смерти, иногда после смерти близкого человека кто-то просто находится не в том психологическом состоянии, чтобы сразу обращаться за материальной помощью, часто кто-то просто не находится в Эстонии и не успевает, или не может подать ходатайство.

Новый действующий порядок предполагается ввести с 1 января 2018 года, и если кто-то сейчас уже получил сто евро на погребение (в январе), задним числом они будут компенсированы до 300. Если день регистрации смерти пришёлся до 31 декабря 2017 года, то 100 евро можно получить в течение полугода. Принятие нового порядка выплаты на похороны состоится на ближайшем заседании горсобрания Нарвы.

Сергей БАШИЛОВ