Жители Нарвы пытаются переложить лечение своих домашних питомцев на город

Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 95

Как сообщает rus.err.ee, городская управа Нарвы ежегодно заказывает услугу ветеринарной помощи бездомным животным, попавшим в ДТП.



Ежегодно город тратит на это примерно около 8000 евро. Ветеринар, когда его вызывают на место, осматривает пострадавшее животное и решает — лечить его и потом отправить в приют или усыпить, если травмы не совместимы с жизнью.



Однако, как отметил Королев, нередко бывают случаи, когда жители города вызывают дежурного ветеринара, сообщая, что якобы животное попало под машину. "А на самом деле, они хотят таким образом избавиться от своего старого больного питомца за счет города".



"Я знаю места в городе, где созданы все условия для проживания животных. Например, Таллиннское, 33; Юхкентали, 7; Даумани, 15; Рохелине, 19", - рассказал Тимонин.

rus.err.ee