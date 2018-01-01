Вместо Комиссии по делам несовершеннолетних - Комиссия по делам семьи

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Татьяна Пацановская, и.о. директора Департамента социальной помощи Нарвской городской управы, на традиционном инфочасе 22 января рассказала о некоторых изменениях в социальной сфере, которые произошли с началом 2018 года.

Расходы, связанные с нахождением ребенка в семейном доме, будет нести местное самоуправление. Иллюстративное фото

Пособие по бедности станет больше

Напомним, что с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 140 евро на первого взрослого (на каждого последующего 112 евро) и 168 евро на каждого ребёнка.

В 2017 году в Нарве количество семей, получающих пособие по бедности, по сравнению с 2016 годом сократилось на 153 семьи (654 против 485). По состоянию на 22 января заявления в департамент уже подали 424 семьи, это 718 человек.

В связи с изменением размера прожиточного уровня на ребёнка отменяется семейное пособие по необходимости. В декабре в Нарве такое пособие получило 188 семей.

Компенсируют расходы на датчики

Татьяна Пацановская рассказала, что государство с этого года планирует компенсировать малообеспеченным людям расходы, связанные с жильём, и расходы, которые необходимы, исходя из законодательства, и неизбежны в связи с угрозой жизни и безопасности человека.

- К сожалению, закон не содержит полного перечня таких расходов, поэтому мы в настоящий момент ожидаем разъяснений от министерства социальных дел. Точно известно, что будут возмещать расходы на дымовые датчики, датчики угарного газа и прочистку печных труб. Однако, есть и другие необходимые расходы, например, на замену газовой колонки или канализационных труб, которые также влияют на безопасность жилья. Что именно будет подлежать компенсации, станет известно чуть позже, - пояснила она журналистам.

Данный пункт действует при условии, если человек получал пособие по бедности в предыдущие 6 месяцев, компенсацию можно получить в размере прожиточного минимума (140 евро) в течение календарного года.

Государство меняет подход к «трудным» детям

Начиная с 1 января прекратил своё действие «Закон о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним», в связи с чем прекратила свою работу и Комиссия по делам несовершеннолетних, работавшая при уездной управе.

- Государство хочет изменить подход к детям, которые совершают правонарушения. Если ранее считалось, что нужно применять меры, иногда даже карательного характера, то сейчас говорят о том, что эти дети нуждаются в помощи и подход к ним требует кардинального изменения. Практически все сложности в поведении ребёнка, как правило, связаны со сложностями в семье, - утверждает Т. Пацановская.

Для того, чтобы была альтернатива упразднённой комиссии, в декабре 2017 года в Нарве была создана Комиссия по делам семьи и детей. Целями работы комиссии является улучшение взаимодействия всех служб города в сфере защиты детства, организация совместной работы при решении сложных случаев, а также частичное выполнение задач комиссии по делам несовершеннолетних. В состав комиссии входят специалисты социальной сферы, сферы образования, медицины, полиции, службы помощи жертвам.

В работе комиссии участвуют специалисты центра Rajal-eidja, Департамента социального страхования, криминального надзора, прокуратуры. Партнёрами комиссии являются организации города, оказывающие услуги семьям и детям, которые, например, готовы предоставлять возможность общественно-полезной трудовой деятельности для детей.

Комиссия будет назначать и услугу социальной реабилитации, которая ранее была доступна лишь детям с недостатками здоровья (услуги психолога, логопеда, спец-педагога, социального педагога, врача-специалиста и пр.), если решение проблем ребёнка и его семьи другими методами не принесло позитивного результата.

- Если мы видим, что все принятые меры недостаточны и семья не выполняет рекомендации Комиссии по делам семьи, дело может дойти до суда. Суд может принять решение об ограничении или лишении родительских прав, а может направить ребёнка в закрытое учреждение. Однако сделать это уже будет намного сложнее, чем прежде, - пояснила Т. Пацановская.

Социальные службы планируют усилить взаимодействие со школами, составлен график проведения круглых столов по конкретным семьям, нуждающихся в поддержке. По словам и.о. директора департамента, в сфере активной работы Отдела охраны детства нарвского Департамента социальных дел сейчас насчитывается порядка 200 детей, семьи которых плохо справляются с воспитанием.

Услуги замещающего и последующего попечения

С 1 января изменился Закон о социальном попечении, в соответствии с которым местное самоуправление обязано оказывать две новые услуги - услуги замещающего и последующего попечения. Целью их является обеспечение длительного или краткосрочного ухода и развития ребёнка в условиях, близких к семейным.

Ранее услуга замещающего попечения была организована через уездные управы и не подразделялась на виды, а пособие попечительским семьям выплачивалось через Департамент социального страхования. Теперь государство выделяет средства местным самоуправлениям (800 тысяч евро для Нарвы), которое обязано организовать все необходимые услуги.

С этого года государство требует, чтобы на оплату оказываемых услуг шёл доход ребёнка (пенсия по потере кормильца, пособие по недостатку здоровья, алименты от родителей и т.д.), который ранее копился на его счёте или не выплачивался, если ребёнок проживал в детском доме.

Услуга замещающего попечения подразумевает нахождение ребенка в замещающем (детском) доме, в семейном доме (например, SOS-Lasteküla в Нарва-Йыэсуу) или в попечительской семье, расходы будет нести местное самоуправление.

На сегодняшний день услуга оказывается 59 детям, законным представителем которых является город Нарва. Из них 34 ребёнка - на услуге замещающего дома, 15- на услуге семейного дома и 10 человек проживает в попечительских семьях.

- Хотелось бы иметь больше попечительских семей, цель государства и наша – чтобы все дети жили в семье, - заметила Т. Пацановская.

Целью услуги последующего попечения является поддержка самостоятельности и продолжения обучения молодого человека, вышедшего в самостоятельную жизнь. Это - комплекс необходимых мер поддержки, оказываемых молодым людям до 25 лет в случае, если они учатся и до 21 года в случае, если молодой человек не учится. Если молодой человек согласен получать такого рода услуги, он может рассчитывать на 400 евро пособия. В 2018 году услугу смогут получить 26 молодых людей.

Софья Боборенко