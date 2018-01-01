Более 70 домов в Ида-Вирумаа получили предписания спасателей

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Спасательный департамент подвел итоги компании по контролю многоквартирных домов, проходившей с 15 по 19 января по всей Эстонии. Самое большое внимание было уделено двум регионам – Таллинну (где проверили 103 дома) и Ида-Вирумаа.

В Вирумаа проверили 136 домов, из которых 123 – в Ида-Вирумаа (недочеты нашли в 76) и 13 в Ляэне-Вирумаа (недочеты нашли в 6 домах). В основном эти недочеты были связаны с путями эвакуации, на которых находились различные вещи, старая мебель, цветочные горшки и прочее, и складированием на площадях общего пользования легковоспламеняющихся материалов.

Вдобавок инспекторы проверили в случайном порядке наличие дымовых датчиков в квартирах и наличие датчиков угарного газа в тех жилых помещениях, где для подогрева воды используется газовое оборудование.

Интерес к рейду со стороны квартирных товариществ был очень большим: еще до того, как рейд начался, представители квартирных домов обращались в местные Спасательные центры с различными вопросами. Многие интересовались тем, что можно и что нельзя держать в подъездах, какие санкции могут грозить за нарушения. Те многоквартирные дома, в которых были найдены недочеты, в ближайший месяц проверят снова, чтобы убедиться, что эти недочёты устранены.

Цель данного рейда не заключалась в выписывании штрафов, поэтому методы, примененные к нарушителям требований, были достаточно мягкими. В основном это были предписания убрать складируемые вещи с путей эвакуации. Следующий подобный рейд пройдет осенью.

Азбука безопасности для многоквартирных домов

Подъезд и лестничная клетка должны быть легко проходимыми, и там нельзя складировать легковоспламеняющиеся материалы. Хранение в подъездах детских колясок, велосипедов и других предметов быта кажется практичным и удобным, но это опасно и находится в противоречии с требованиями, предъявляемыми по части пожарной безопасности, поскольку в случае пожара они препятствуют безопасной эвакуации из здания.

Легковоспламеняющиеся материалы следует держать на расстоянии 4 метров от обшивки дома, окон, дверей. Мусорный контейнер должен быть расположен не ближе, чем на расстоянии двух метров от дома.

Важно, чтобы был обеспечен подъезд к дому для оперативной техники. Это касается как дверей подъездов, так и окон, и мест, предназначенных для забора воды. Необходимая ширина между припаркованными автомобилями должна быть не менее трех с половиной метров. Парковка должна быть организована таким образом, чтобы не препятствовать подъезду спасательной техники.

Что касается систем отопления в многоквартирных домах (если они автономные), то они должны быть установлены согласно всем нормам и законным путем. Если в многоквартирном доме используется печное отопление, то чистить и обслуживать его должен лицензированный трубочист по меньшей мере раз в год.

Если в здании проектом предусмотрены различные системы оповещения о пожаре, то они должны быть в порядке и регулярно обслуживаться.

Евгения ПАРВ, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра

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