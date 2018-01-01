В Нарвской больнице заработал кабинет консультаций по грудному вскармливанию

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Как сообщает rus.err.ee, с 1 января в Нарвской больнице начал работать кабинет бесплатного консультирования по вопросам грудного вскармливания. Раньше такая услуга оказывалась на базе городской поликлиники, а сейчас для удобства мам решили организовать эту работу в корпусе роддома больницы.

"Кормление грудью — это естественный процесс, но даже в нем могут быть какие-то подводные камни и нюансы. На консультации решаются любые проблемы — от трещин сосков до вопросов и советов по завершению вскармливания", - рассказала Ракова в интервью для радиопередачи "Подробности из Нарвы".

По словам доктора, согласно мировой статистике, дети, которые не видели грудного молока, болеют значительно чаще.

В кабинете консультирования по вопросам грудного вскармливания принимают детские медсестры, к которым можно как прийти на прием, так и обратиться за советом по телефону.

rus.err.ee