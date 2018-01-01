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Среда обитанияВ Нарве, Силламяэ и Йыхви собираются установить скульптуры василька и ласточки

Дата публикации: Сегодня, 17:43 Просмотрено: 64

Как сообщает rus.err.ee, скульптуры, изображающие символы Эстонии - василек и ласточек, будут изготовлены в Ида-Вирумааском центре профобразования в рамках столетнего юбилея Эстонской Республики и призваны украсить городское пространство Йыхви, Силламяэ и Нарвы.

 

В Нарве, Силламяэ и Йыхви собираются установить скульптуры василька и ласточки

 

Подарок предназначен для тех городов, где расположены отделения центра профобразования. Автор скульптуры - преподаватель центра профобразования по специальности "металлообработка" Андрей Матвеенков, а изготовят ее учащиеся центра, пишет "Северное побережье".

В Нарве скульптуру планируется временно установить около Дома культуры "Ругодив", на месте бывшего фонтана. Когда в Нарве будет готов парк в честь столетия республики, то произведение впишется в запланированную в парке аллею скульптур. В Силламяэ местоположением скульптуры должен стать бульвар Мере, который в прошлом году реконструировали. В Йыхви подходящее место все еще ищут.

rus.err.ee

 

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