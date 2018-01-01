В совете Нарвского музея поменяли председателя

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Как сообщает портал rus.err.ee, на состоявшемся 22 января заседании совета Нарвского музея поменяли председателя совета. Вместо вице-канцлера Министерства культуры Тарви Ситса совет теперь возглавляет представитель Министерства финансов Криста Нельсон.

Помимо смены председателя совета исполняющий обязанности директора музея Иво Пости получил полномочия заключить договор с Нарвой. Таким образом, конфликт между городом и музеем, длившийся больше года, практически исчерпан.

Источник: rus.err.ee