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УправлениеВ совете Нарвского музея поменяли председателя

Дата публикации: Сегодня, 16:52 Просмотрено: 99

В совете Нарвского музея поменяли председателя

 

Как сообщает портал rus.err.ee, на состоявшемся 22 января заседании совета Нарвского музея поменяли председателя совета. Вместо вице-канцлера Министерства культуры Тарви Ситса совет теперь возглавляет представитель Министерства финансов Криста Нельсон.

Помимо смены председателя совета исполняющий обязанности директора музея Иво Пости получил полномочия заключить договор с Нарвой. Таким образом, конфликт между городом и музеем, длившийся больше года, практически исчерпан.

 

Источник: rus.err.ee

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