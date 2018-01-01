Нарвский ЗАГС обещает поженить всех желающих

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В связи с упразднением уездных управ чиновники Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния (ЗАГС) в Нарве, ранее числившиеся в штате уездной управы, вошли в состав нарвской городской канцелярии. Несмотря на прежний объем работы, сотрудников стало меньше, но это не должно влиять на доступность услуг.

Адрес у нарвского зАГса прежний: ул. йоала, 12. Лолита Виничук

Двое вместо трёх

Руководитель Нарвской городской канцелярии Антс Лийметс, в ведение которого перешли чиновники-регистраторы, уточняет, что для жителей Нарвы по сути ничего не меняется: все прежние услуги ЗАГСа (заключение брака, регистрация рождения, смерти и развода), которые были доступны жителям города, остаются доступными и сейчас. Дело исключительно в организационных моментах.

- Если ранее всеми этими вопросами занимались три человека, то теперь – только двое. Раньше чиновники, хотя и находились в Нарве, относились в уездной управе, теперь оставшиеся два главных специалиста Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния относятся к Нарвской городской канцелярии. Я предлагал утвердить на должность трёх человек, но Нарвское городское собрание приняло другое решение, поскольку государство будет компенсировать местному самоуправлению расходы на эту деятельность в сумме, равной окладам двух чиновников. Так что теперь могут возникнуть сложности, если один из регистраторов, например, в отпуске, а второй в этот момент заболел, - рассказал он журналистам на традиционном инфочасе.

Составили график

Поскольку работников стало меньше, а объём оказываемых услуг не сократился, нарвский ЗАГС уже распланировал часть работы. Составлен график на 2018 год, который отводит на торжественные регистрации 38 дней в году. В январе и феврале предусмотрены два дня, весной и осенью - по три дня, на лето, самый популярный для свадебных церемоний сезон, планируется по четыре дня, когда можно заключить брак в торжественных условиях в присутствии гостей. По словам главного специалиста Бюро Асты Кампус, и раньше имелся список дат для торжественного бракосочетания, который был доступен на сайте уездной управы. Нынешний график составлен с учетом данных прошлых лет, так что все желающие, как ожидается, смогут воспользоваться своим правом заключить брак в присутствии свидетелей - родителей и гостей.

Разумеется, можно заключить брак в более простой обстановке: такая услуга, по-прежнему, доступна по средам в кабинете регистратора.

Городской секретарь Антс Лийметс отметил, что, как и прежде, можно подать заявление и зарегистрировать свой брак в любом месте Эстонии — где понравится или будет свободное время. Это касается не только бракосочетаний, но и разводов и других услуг, оказываемых ЗАГСами.

«Не только заключаем браки»

Как заметила главный специалист бюро Аста Кампус, вопреки распространённому мнению она с коллегой занимается не только заключением браков.

- На нас лежит большой объем работы с различными документами. В нашу задачу входит не только регистрация браков, но и рождений, смертей, разводов. Также мы занимаемся внесением в регистр решений суда, установлением отцовства, предоставляем документы из регистра по запросам из других стран (например, для заключения брака за рубежом), вводим данные в регистр народонаселения и исправляем их по мере надобности. Работы много, но мы постараемся сделать так, чтобы все необходимые действия были проведены, - сказала она.





Новый прейскурант

С января вступил в силу новый прейскурант на услуги,оказываемые нарвской городской канцелярией. Торжественное заключение брака в помещении ЗАГСа на ул. Йоала,12 стоит 30 евро/час, бракосочетание за пределами этого помещения в городе Нарва (по выбору брачующихся) – 100 евро/час, в пределах уезда эта услуга обойдется в 160 евро/час, за пределами Ида-Вирумаа – уже в 400 евро/час. Информацию о стоимости иных услуг можно найти на городском сайте www.narva.ee. Проведение так называемого “кабинетного” бракосочетания обойдётся без дополнительных трат, необходимо будет только оплатить государственную пошлину в размере 30 евро.

В Нарве менять имя по-прежнему нельзя

Несмотря на то, что в связи с упразднением уездных управ самоуправления уездных центров приняли на себя задачи учреждений записи актов гражданского состояния, поменять имя по желанию человека в нарвском ЗАГСе по-прежнему нельзя. Если до 2018 года имя можно было менять во всех уездных управах и в Таллиннском департаменте ЗАГС, то с нового года это можно будет сделать в четырех местах: в Тартуской городской управе, Таллиннском департаменте ЗАГС, Пярнуской городской управе и Йыхвиской волостной управе. Интересно при этом, заметил господин Лийметс, что поменять пол в нарвском Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния можно.

Софья Боборенко

Наша справка

Начиная с 1.01.2018 г. актами гражданского состояния будет заниматься Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния Нарвской городской канцелярии. Адрес: ул. Йоала 12, 20103, Нарва.

Телефоны: 3321273, 3321276.

Более подробную информацию на русском языке о действиях, связанных с гражданским состоянием, можно найти по адресу: siseministeerium.ee/ru/deystviya-svyazannye-s-grazhdanskim-sostoyaniem



Источник: Министерство внутренних дел