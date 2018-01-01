В центре общественного транспорта Ида-Вирумаа объяснили, как бесплатный уездный транспорт повлияет на городские линии

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В организации уездного автобусного движения местным самоуправлениям после ликвидации уездных управ потребуется готовность к ответственному сотрудничеству, сказала в интервью для ”Инфопресса” специалист нового Центра общественного транспорта (ЦОТ) Ида-Вирумаа Валентина Лунина. Она и до этого не один год курировала транспортную тему в уездном управлении.

Ждать ли перемен?

- Госпожа Лунина, многие знают или слышали, что с нового года заработал центр общественного транспорта. И задаются вопросом: какие же изменения в движении автобусов в ближайшее время могут произойти?

- Не все понимают, почему организовали этот центр. Когда было уездное управление — оно от лица государства занималось уездными автобусными линиями. Это линии, которые соединяют разные самоуправления и дотируются из госбюджета. Так как уездных управ больше нет, государство наделило обязанностями и полномочиями заниматься уездными — подчёркиваю, уездными — линиями такой центр, как наш. А в принципе, ничего не изменилось. Чудес (в смысле изменений в движении) и не может произойти, так как имеются договоры, расписания, работают фирмы. Наша задача — сохранить ту сеть, которая была. Договор на уездные маршруты действует до апреля 2020 года.

С другой стороны, ЦОТ и не имеет права принимать волюнтаристские решения: там открою маршрут, здесь закрою. Автобусы должны ходить туда, где есть спрос. А об этом в первую очередь должны знать органы самоуправления. Если от них поступит какое-то предложение, тогда мы подключимся, будем взвешивать варианты.



- Кохтла-ярвеские власти давно считают и, наверное, в чём-то справедливо, что их городские линии фактически обслуживают несколько самоуправлений и, значит, те должны участвовать в содотировании. С Силламяэ до последнего времени так и делалось, с Йыхви общего языка не нашли. С появлением центра общественного транспорта будет ли предлагаться для этой проблемы какое-то решение?

- Прохождение маршрута по другой административной территории — это один аспект. А второй — кто пользуется данным общественным транспортом? Мы изучили пассажиропоток, и выяснилось, что примерно на 80 процентов кохтла-ярвескими маршрутами пользуются кохтла-ярвеские жители. Из спального района Ийдла люди ездят в Йыхви и Ярвескую часть на работу. Из Ярвеской части — едут в больницу Пуру, в ахтмеские школы…

Кроме закона об общественном транспорте, есть и закон о местном самоуправлении, который всё равно оставляет самоуправлению задачу организовывать общественный транспорт. Да, когда у города через несколько лет закончится их договор на городские линии, ЦОТ с согласия Кохтла-Ярве мог бы взять на себя организацию рабочей процедуры следующего конкурса на городские линии. Но это совершенно не означает, что местное самоуправление избавится от обязанности дотировать эти линии. Да главный вопрос ведь и не в том, кто проведёт конкурс, а именно ”кто будет финансировать”. И городу от этого не уйти, потому что этим транспортом в основном пользуются горожане. И все льготы на городском транспорте — тоже в руках городского собрания, которое обеспечивает их финансово.

А за то, что городские линии проходят через другие административные единицы, государство ежегодно выделяет Кохтла-Ярве около 160 тысяч евро.

Неучастие в центре — плюс или минус?

- Силламяэ и Нарва пока не участвуют в работе центра общественного транспорта. Понятно, что у них есть своя автобусная сеть, замкнутая в пределах городов. Значит ли это, что для вступления в ЦОТ у них и нет объективного основания?

- На мой взгляд, правильно было бы, если бы они вступили в ЦОТ. Например, Силламяэ уже несколько раз имел возможность убедиться в пользе сотрудничества на уездном уровне — и когда мы помогли им продлить 115-й маршрут до Пуруской больницы, и когда быстро решили вопрос с сохранением автобуса на Сиргала.

- Но это ещё в бытность уездного управления, а теперь Силламяэ скажет, что свой вопрос решил, и всё. Зачем им вступать в центр общественного транспорта?

- Так их будут ждать другие проблемы. Они же захотят, чтобы их люди могли попасть в Нарва-Йыэсуу? Захотят. В Нарва-Йыэсуу строятся новые отели, и силламяэсцы едут туда на работу. Или город откроет для этих целей собственную линию, или поучаствует в создании уездной, где государство будет половину платить. Что выгоднее?

- Ну а Нарва, кажется, вообще ничего не потеряет от неучастия. Они же достаточно замкнуты в транспортном смысле. Если, конечно, не хотят ездить никуда дальше…

- Сейчас уже есть уездные маршруты ”Нарва-Силламяэ”, ”Нарва-Нарва-Йыэсуу”, ”Нарва-Кохтла-Ярве”. Нарва хочет, чтобы на этих линиях были льготы для их пассажиров. Мы соглашаемся, перевозчик предоставляет льготу в долг, и только на следующий месяц город перечисляет деньги предприятию. Теоретически говоря, можно действовать и по-другому: пусть пассажиры платят за билет по полной, а потом в самоуправлении получают компенсацию. Но если мы будем с Нарвой ”в одном котле”, то на такие неудобства для людей не пойдём.

В чём ещё у нас с Нарвой может быть обоюдный интерес… Согласно договору об общественном транспорте с местными самоуправлениями, ЦОТ имеет право обратиться в орган самоуправления и в союз самоуправлений с просьбой, чтобы те поддержали уездные линии. Например, если будет введён бесплатный уездный транспорт, то очевидно, что увеличится поток нарвитян, желающих бесплатно попасть в Нарва-Йыэсуу. Количество автобусов на уездных линиях ограничено, понадобится увеличить парк, но фирма-оператор не обязана это делать — у них же есть действующий договор. В таких ситуациях и может понадобиться помощь самоуправления. Иными словами, возможно, и Нарве придётся чуть-чуть инвестировать, чтобы горожане без проблем могли ездить на работу, учёбу и в санатории соседнего города.

- А неучастие Силламяэ и Нарвы в ЦОТ вообще не ставит под сомнение запуск уездных автобусов в эти самоуправления?

- Нет. Мы не можем сказать ”знаете, а 115-й больше не пойдёт”, тем более что и из Йыхви люди ездят в Силламяэ. Ломать мы ничего не будем. Наша задача — чтобы ничего не потерял, а лучше выиграл житель Ида-Вирумаа, которого мы не хотим делить на ”нарвских”, ”кохтла-ярвеских”, ”йыхвиских” и т. д.

- Предположим ситуацию, что некие три самоуправления обсуждают идею автобусного маршрута, объединяющего их, но не могут договориться. Тогда центр может выступить третейским судьёй, и маршрут появится? Или из-за несогласия одного линия не состоится?

- Такого, что закроется, не может быть. В конце 2018 года мы уже должны провести анализ для подготовки нового конкурса на уездные линии. Исследование покажет, кто откуда и куда ездит по региону, мы проведём конкурс, и государство продолжит дотировать установленные уездные маршруты.

- Могут ли в центр общественного транспорта обращаться также фирмы, занимающиеся частным извозом на маршрутных такси?

- Если мы имеем в виду городские маршрутки, то им разрешения на линию выдаёт город и это чисто компетенция самоуправления. Тем не менее частники из Кохтла-Ярве уже к нам обратились: ”Что нам делать, если будет бесплатный общественный транспорт в уезде и если вдруг ещё и город перейдёт на бесплатную систему”? Ведь Силламяэ-то перешёл. Я сказала, что мы на этот вопрос ответить не можем, единственное, что могу посоветовать, — объединяйтесь в профсоюзы и ставьте вопрос по-другому: не ”что будет с нашим бизнесом”, а ”что будет с нашими работниками”.

Денежный вопрос

- Госпожа Лунина, всё-таки хочется понять: с появлением центра общественного транспорта больше ли становится денег на поддержку общественного транспорта?

- В принципе, их не может быть больше, потому что есть условия действующего договора на уездные маршруты. Суммы государственной дотации могут корректироваться в связи с процентом инфляции, или вот, как я упоминала, государство частично выделит деньги на автобус ”Вайвара-Силламяэ-Нарва-Йыэсуу”. И, естественно, с введением бесплатного проезда государство будет компенсировать всем уездам суммы, не полученные с билетов. А больше ничего с неба не свалится.

- Вопрос о деньгах задаю к тому, чтобы понять: сколь большие суммы станут ”прокачивать” через себя центры общественного транспорта…

- Распределение финансов — это малая часть того, что до сих пор делал уезд и теперь продолжит делать ЦОТ. Мы составляем бюджет на следующий год, шоссейный департамент отправляет в министерство экономики предложения, где уже названа сумма дотации, выделяемой на основании публичных договоров каждой фирме-перевозчику. Мы её не меняем. Мы деньги вообще не делим. Их делит между операторами перевозок государство. Мы не можем дать ни меньше, ни больше.

Главная наша задача — следить за качеством обслуживания пассажиров. Это значит — чтобы автобусы ходили вовремя, были чистыми, чтобы была доступная информация о расписании, предварительная продажа билетов. Вместе с перевозчиками по мере необходимости мы будем корректировать уездное расписание. Продолжим изучать пассажиропотоки. Также будем помогать шоссейному департаменту в проведении текущего контроля за автобусным движением.

- Будет ли центр общественного транспорта также формировать единую транспортную политику в регионе?

- Наш центр выполняет функции организации государственных уездных линий, и здесь политические решения вырабатывает и подкрепляет их деньгами государство. Да, я хотела бы, чтобы у нас повсюду стояли одинаковые красивые автобусные павильоны, чтобы на всех остановках были информационные табло единой формы, а не вывешивались расписания на деревьях, на углах зданий… Вот к этому мы должны стремиться, и это мы можем сделать вместе с самоуправлениями. А открыть маршрут на Псков или в Ивангород мы не можем, потому что это уже государственная задача.

- Когда центр общественного транспорта ещё только планировался, в одном из самоуправлений мне сказали: непонятно, зачем создают структуру из трёх человек там, где раньше один специалист уездной управы Лунина справлялась. Вопрос не праздный, ведь участвующему в работе центра самоуправлению надо и взнос в его работу делать.

- Если бы государство не аннулировало уездное управление — так и занимался бы уездным транспортом один человек. Но поскольку создаётся ЦОТ, то решением правительства на его финансирование выделяется 86 тысяч евро, и только 22 тысячи должны внести самоуправления.

Да, раньше уездным автобусным движением занималась одна Лунина. Но при этом рядом с ней была команда поддержки: юрист уездной управы, который готовил распоряжения, финансист уездной управы, который делал перечисления. Для этих функций центру всё равно нужны отдельные специалисты. Так что речь не идёт о раздувании штатов.