Армия — дорога в жизнь? Нарвские школьники провели два дня в армии и хотят вернуться

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Нарвские школьники, участники программы Sinu Riigi Kaitse приняли участие в зимнем двухдневном военном лагере на территории Вируского пехотного батальона и испытали на себе тяготы армейской службы. Молодых людей учили стрелять, оказывать первую опомощь, ориентироваться на местности, пользоваться картами.

Два дня у школьников прошли по-взрослому, как у солдат новобранцев. Под контролем сержантов Вируского пехотного батальона они небольшими командами проходили каждый учебный пункт, где им предстояло выполнить установленные задания, включая даже поездку по холмам полигона на бронетранспортере.

"Армия, это очень интересно и дальнейшие возможности. Вот сейчас для меня открыты многие дороги, потому, что я знаю – я могу стрелять. Я понимаю, что-то в оружии – как его держать, как им управлять, как его чистить. Понимаю, что можно ориентироваться в лесу используя какие-то определенные координаты. То есть, это такая вещь для девушки очень легка", – сказала гимназистка Анна Панкевичуте.

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