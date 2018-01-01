+Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу, 12 января, совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу, где встретился с представителями местной власти и предпринимателями.

Фото: Елена Полуэктова

Цель визита главы правительства - обсудить перспективы развития региона и познакомить местных бизнесменов с проектом государственной программы поддержки Ида-Вирумаа, которая должна стартовать с июля этого года.

В ходе визита Юри Ратас сначала посетил Нарва-Йыэсуу, затем отправился в Нарву, где побывал в двух технопарках Нарвы, а также на предприятиях "Aquaphor" и "Fortaco".

В поездке премьер-министра сопровождают представители Фонда содействия развитию предпринимательства и Министерства финансов.

Более побробный отчёт читайте в следующем номере газеты и на нашем сайте.

Софья Боборенко

фоторепортаж: Елена Полуэктова