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Управление+Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Вчера, 14:47 Просмотрено: 449

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу, 12 января,  совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу, где встретился с представителями местной власти и предпринимателями.

 

+Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу

Фото: Елена Полуэктова

Цель визита главы правительства - обсудить перспективы развития региона и познакомить местных бизнесменов с проектом государственной программы поддержки Ида-Вирумаа, которая должна стартовать с июля этого года. 

В ходе визита Юри Ратас сначала посетил Нарва-Йыэсуу, затем отправился в Нарву, где побывал в двух технопарках Нарвы, а также на предприятиях "Aquaphor" и "Fortaco".
В поездке премьер-министра сопровождают представители Фонда содействия развитию предпринимательства и Министерства финансов.
Более побробный отчёт читайте в следующем номере газеты и на нашем сайте.

Софья Боборенко
фоторепортаж: Елена Полуэктова

 

Галерея

+Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу +Галерея. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас совершил визит в Нарву и Нарва-Йыэсуу

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