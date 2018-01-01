Современники увидят новую ратушу и площадь перед ней

Дата публикации: Сегодня, 10:01 Просмотрено: 90

Долгожданная реновация ратуши и Ратушной площади, о которой говорили все последние годы, приближается. На традиционном инфочасе в горуправе были представлены эскизы Ратушной площади. После реновации она будет выглядеть в виде полукруглого парапета, занимающего всю территорию перед ратушей.

Площадь и здание ратуши, по сути, являются единым архитектурным ансамблем, что и учитывал изначально проект реконструкции. Однако время вносит свои коррективы и изменяет историческую застройку порой очень сильно. Так, что изменить или исправить что-то уже нельзя. Вот и этот проект невозможно назвать стопроцентной реставрацией старинной постройки и прилегающей к ней территории.

Например, рядом с ратушей уже построено здание Нарвского колледжа ТУ. Оно хоть и является отдалённой стилизацией здания биржи, и внутри и снаружи выглядит совершенно по-современному, не говоря уже о «постмодернистском» архитектурном решении крыши, по которому и был назван проект здания колледжа «Дождь».

Будущий парапет, несомненно, задуманный авторами как центральный элемент решения для самой площади, не воссоздаёт её первоначального облика, представляя вполне современное видение архитектуры. Поэтому в результате воплощения этого проекта в жизнь Ратушная площадь не примет своего исторического облика, как, возможно, ожидали некоторые горожане, а, скорее, модернизируется под потребности современного вкуса, а, возможно, и современных технологий.

Внутри ратуша тоже будет иметь современные интерьеры и даже получит свой лифт. В это здание, на третий его этаж, предполагается поместить горсобрание Нарвы вместе с его канцелярией, тогда как управа останется в старом здании на Петровской площади.

На втором этаже планируется обустроить так называемый представительский кабинет мэра, где последний сможет вести приёмы, хотя и обычный кабинет мэра будет сохранен на Петри, 5, где он размещается сейчас. Там же, на втором этаже, будет построен зал для торжественных приёмов и бракосочетаний. Станет ли он востребованным у брачующихся, покажет время. В любом случае, зал для приёмов будет работать и как площадка для проведения концертов и конференций.

На первом же этаже Ратуши предполагается разместить ресторан, кафетерий, выставочный зал с постоянной и временными экспозициями. Там же расположится инфослужба.

Своеобразным сигналом начала работ по реконструкции ратуши послужит перенос макета старой Нарвы Фёдора Шанцына в другое помещение, отвечающее всем требованиям для размещения такого, хоть и миниатюрного, но вполне себе масштабного сооружения. По словам Ангелины Лийв, главного специалиста Службы проектов Департамента экономики и развития, строительство займёт около двух лет.

Сергей БАШИЛОВ