Нарва в этом году станет ключевым пунктом в области интеграционной политики

Дата публикации: Вчера, 19:49 Просмотрено: 99

Как сообщает rus.err.ee, ключевым пунктом назначения Министерства культуры в области интеграции в ближайшие месяцы станет Нарва. Несколько десятков чиновников летом на время переедут в пограничный город, чтобы детальнее вникнуть в проблемы и задачи интеграционной политики, передает "Актуальная камера".

Они рассчитывают, что это поможет им глубже и детальнее вникнуть в проблемы и задачи интеграционной политики.

В Нарве откроется парк 100-летия Эстонской Республики. С концертами туда приедет и Tallinn Music Week.

И, наконец, в Нарве и Таллинне начнут работу языковые дома, о которых давно и много говорили, но по тем или иным причинам открытие приходилось откладывать.

По словам вице-канцлера, главная трудность на сегодняшний день – не нехватка денег, а малое число преподавателей эстонского языка.

rus.err.ee