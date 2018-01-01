В Нарве пособие на похороны может составить 300 евро

Дата публикации: Вчера, 18:58 Просмотрено: 86

Как сообщает rus.err.ee, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения Закона о социальном попечении, в соответствии с которым местным самоуправлениям выделяются средства из государственного бюджета для пособия на погребение. Вместе с городским пособием компенсации этих расходов для нарвитян могут составить 300 евро.

Размер государственного пособия составляет 250 евро, однако государство рассчитало общую сумму для каждого самоуправления. Нарва получит более 194 000 евро. Этой суммы не хватит на всех, поэтому городские власти решили добавить своих денег.

Сейчас в Нарве размер пособия составляет 100 евро.

По данным нарвских фирм ритуальных услуг, в городе организация похорон стоит 450-500 евро.

rus.err.ee