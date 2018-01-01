О плохо убранных от снега улицах можно сообщить в управу или диспетчеру

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Дорогая редакция!

Обращаюсь к вам с просьбой узнать в нашей нарвской мэрии, есть ли у нас в конце-концов кто-то, кто несет реальную ответственность за состояние городских тротуаров и дорог. Я имею в виду не только центральные улицы Нарвы, хотя и они убираются от снега и льда, на мой взгляд, плохо. Но стоит свернуть, например, с Таллиннского шоссе или ул. Пушкина, ул. Раху и пройти между домами — это же просто катастрофа: голимый лед! Да, непосредственно около домов еще более-менее убрано — в зависимости от добросовестности дворников самих квартирных товариществ. Но есть ведь еще достаточно много территорий, которые принадлежат городу. И они, как мне кажется, совершенно запущены. Кто-то из чиновников мэрии вообще курирует этот вопрос? Кто-то ходит, ездит, смотрит, как обстоят дела и куда надо направлять работников фирмы, которая обслуживает город?

Мнения о том, насколько хорошо убраны городские улицы от снега и льда, у горожан и местных чиновников часто не совпадают. Фото: Елена Полуэктова

И вообще, чья это зона ответственности в конце-концов — администрации города или администрации фирмы, которую нанял город?

Если ни те, ни другие не успевают следить за состоянием межквартальных дорог, может быть, есть телефон горячей линии для того, чтобы сами горожане могли позвонить и просигнализировать: мол, загляните по такому-то адресу. Иллюзий, что немедленно приедут и наведут порядок, я не питаю. Но хоть возьмут на карандаш. Ведь в некоторых местах города травмоопасная обстановка сохраняется всю зиму, чуть ли не до конца марта. Разве это дело?!

С уважением,

Надежда Смирнова,

нарвитянка

Надо сказать, это не единственное обращение в редакцию нарвитян, недовольных тем, как убираются улицы города в зимнее время. Накануне рождественских каникул, конкретно 21 декабря, когда был сильный снегопад, в соцсетях горожане с возмущением писали, что в Нарве не чищены от снега и льда дороги, центральные в том числе (в частности, Таллиннское шоссе). Некоторые отмечали, что не видели в городе ни одной снегоуборочной машины, сообщали, что дороги были в плохом состоянии как в 8 утра, так и позже - в 13 часов.

Пешеходы жаловались на тротуары: сплошная каша из снега.

Редакция «ВП» обратилась с вопросами в департамент городского хозяйства Нарвской горуправы и получила оттуда следующий ответ.

Ольга Годунова, старший специалист по благоустройству коммунального отдела департамента городского хозяйства:

- Сначала по поводу ситуации, сложившейся 21 декабря. Сильный снегопад начался около 5-6 утра, в это же время выехала техника на посыпку дорог химическими реагентами, до 7.30 все дороги были обработаны солью. Соль начинает действовать примерно через 2 часа, когда начинается движение машин. В 8.00 все плужно-щеточные машины выехали на уборку снежно-соленой смеси (снежная каша образуется на дорогах в ходе действия соленой смеси). Работа продолжалась без перерыва до 16.30, ни одна машина на базу не приезжала, все находились в городе, уборка дорог производилась целый день. В этот день снег шел с 5-6 утра и закончился около 14.00 часов дня.

Существуют разные категории дорог в зависимости от их важности, поэтому и убираются они не одновременно, а в соответствии с требованиями по состоянию дорог, принятыми в 2015 году за подписью министра экономики Кристена Михала. Само постановление, по которому ведется уборка, можно найти по ссылке www.riigiteataja.ee.

Ольга Годунова также сообщила, что со стороны города именно она курирует круглогодичную уборку дорог, ей можно звонить по тел. 3599135 или писать на электронную почту: olga.godunova@narvaplan.ee.

Обслуживающей фирмой является N&V OÜ, телефон диспетчера: 58543685, руководитель работ Андрей Ильнитский, телефон: 53419614.

Конкретные замечания можно передавать по вышеуказанным телефонным номерам. Все поступающие в Департамент городского хозяйства замечания фиксируются и незамедлительно передаются в фирму N&V OÜ. Затем выполнение проверяется.

От редакции

То, что снегоуборочные машины работали как на дорогах, так и на тротуарах, подтверждается сканами из рабочей программы фирмы- подрядчика OÜ N&V, которая оказывает услуги по уборке улиц. О. Годунова приложила их к ответу в редакцию.

Таким образом, из ответа специалиста департамента видно, что техника работала, и, получается, претензий к подрядчику у города нет.

А вот у горожан, увы, есть.





