Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Среда обитанияЧисленность жителей Ида-Вирумаа сократилась почти на 6000 человек

Дата публикации: Вчера, 20:07 Просмотрено: 53

Численность жителей Ида-Вирумаа сократилась почти на 6000 человек

Как сообщает rus.err.ee, каждый год СМИ констатируют факт сокращения численности населения на северо-востоке Эстонии. В этом году уезд уменьшился почти на 6000 человек. Основное объяснение - админреформа и отъезд людей. Однако на демографическую ситуацию в регионе оказывает влияние и то, что рождаемость ниже смертности.

По данным МВД, в Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2018 года проживало 142 562 человека. Это на 5892 жителя меньше, чем было в начале 2017 года (148 454 человек). Для сравнения, за 2016 год численность жителей уезда сократилась на 2489 человек.

 

rus.err.ee

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100