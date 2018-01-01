Численность жителей Ида-Вирумаа сократилась почти на 6000 человек

Дата публикации: Вчера, 20:07 Просмотрено: 53

Как сообщает rus.err.ee, каждый год СМИ констатируют факт сокращения численности населения на северо-востоке Эстонии. В этом году уезд уменьшился почти на 6000 человек. Основное объяснение - админреформа и отъезд людей. Однако на демографическую ситуацию в регионе оказывает влияние и то, что рождаемость ниже смертности.

По данным МВД, в Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2018 года проживало 142 562 человека. Это на 5892 жителя меньше, чем было в начале 2017 года (148 454 человек). Для сравнения, за 2016 год численность жителей уезда сократилась на 2489 человек.

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