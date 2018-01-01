Зачем ремонтируют общежития в Старом городе?

Дата публикации: Вчера, 14:03 Просмотрено: 266

Уважаемая редакция! Ещё в конце декабря увидел, что в общежитии на ул. Виру заменили старые окна на стеклопакеты. Честно говоря, расстроился. Мы, жители соседних домов, надеялись, что со временем это общежитие в районе Старого города Нарвы все же закроется. На мой взгляд, общежитие в районе, который становится всё престижнее, не соответствует логике развития города.

Интересно, сколько городских денег было потрачено на замену окон? Поэтому прошу вас, редакция, узнать, будут ли дальше вкладывать деньги в эти старые здания? Или есть надежда на то, что это общежитие будет закрыто?

Александр

Работы по замене окон в общежитии Виру, 3 обошлись в 60 687,60 евро с налогом с оборота. Фото: Татьяна Завьялова

Отвечает член правления целевого учреждения Narva Linnaelamu и депутат Нарвского городского собрания Елена Пахомова:

- Прежде всего, надо отметить, что в общежитии на улице Виру, проживают такие же люди, как и мы с вами, которые обладают такими же правами, и выделять их в какую- то особую группу, и тем более дискриминировать нельзя. Поэтому не совсем понятно, с чем связаны надежды жителя, обратившегося в редакцию с вопросом о закрытии общежития, и что он имеет в виду под «не соответствует логике развития города».

Люди в общежитии проживают по разным причинам, но в большинстве своем не от хорошей жизни. Одна из основных задач города - это обеспечение жильем горожан, у которых оно отсутствует. Исходя из этого, общежития должны соответствовать всем нормам, и в случае необходимости они будут ремонтироваться. Наниматель оплачивает расходы по обслуживанию общежитий и коммунальные расходы. Город Нарва, как собственник, несет расходы по реновации этих зданий.

На сегодняшний день в общежитиях Нарвы в целом проживает около 2000 человек. Возможности переселить всех жителей из общежитий в муниципальные квартиры нет. В управлении находится около 1300 муниципальных квартир, которые обременены договорами найма. Строить или покупать квартиры для расселения данного общежития нет возможности, так как это связано с большими финансовыми затратами. Напомню, что здание по адресу Виру, 3 было построено в 1965 году. Большинство зданий, которые находятся рядом, были построены в 1950-х годах. Если Александр считает, что здание по адресу Виру, 3 устарело, то что тогда делать с остальными зданиями в этом районе?

Работы по замене окон в общежитии Виру, 3 стоили 60687,60 евро с налогом с оборота. На сегодняшний день в общежитии проведен полный косметический ремонт мест общего пользования, заменены электрические сети, водопровод и канализация, проведены работы по замене окон, установлены противопожарная автоматическая сигнализация, противопожарные двери и аварийное освещение. Перечисленные работы по реновации, естественно, увеличивают срок эксплуатации здания. Замечу, что и квартирные товарищества таким же образом улучшают свои дома.

В 2018 году запланированы работы по ремонту крыш в общежитиях на улице Энергия. В дальнейшем будет продолжена программа по замене водо- и канализационной сети в общежитиях. В этом году эта работа будет проведена в зданиях по адресу Креэнхольми, 32 и Вестервали, 17.

Подготовила Софья Боборенко