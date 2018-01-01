Проект по реконструкции вокзала забуксовал

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Работы по строительству вокзального терминала в Нарве застопорились, но, как оказалось, вовсе не из-за зимы.

Есть, что покритиковать

Что и говорить, раскопанная привокзальная площадь создаёт большие неудобства для тех, кто решил воспользоваться железнодорожным сообщением между Нарвой и Таллинном (а таких людей, как показывает практика, с каждым месяцем становится всё больше); здание вокзала всё так же мрачно и обшарпано, как и много лет назад. И это не говоря об отсутствии нормальных условий для людей с ограниченными возможностями (о чем уже неоднократно писала наша газета). Например, неправильно установлен пандус при входе.

Добавление же к нему двух разномастных дощечек вряд ли может помочь тем, кто передвигается на инвалидной коляске.

- Конечно же, очень жаль, что работы затягиваются, - сказала руководитель службы проектов городского департамента развития и экономики Анне Веево журналистам на традиционном инфочасе в горуправе, - Приносим всем свои извинения. Стараемся быстро реагировать на пожелания и замечания пассажиров, а также фирмы Cargobus, которая оперирует временной станцией автовокзала (ул. Вакзали,19). Там сейчас созданы необходимые условия, чтобы можно было подождать транспорт в теплом помещении.

Часть работ уже проведена

По планам реконструкция привокзальной площади и появление терминала должны были быть закончены к осени 2017 года. Потом выявился целый ряд проблем, которые задерживали строительные работы. Так, проблемным оказался перенос международной оптоволоконной кабельной системы из-под будущего автовокзала в новую кабельную трассу. Затем один из подрядчиков, фирма Vant, справился с этой проблемой, подготовив рабочий проект, согласно которому одна часть кабелей была перенесена, а другая проложена через гильзы в фундаменте.

После этого под слоем асфальта обнаружилась булыжная мостовая. И опять работы были приостановлены до принятия решения об окончательном виде площади перед вокзалом. Затем наступила осень, и работы были отложены до весны.

По словам Анне Веево, проект не приостановлен, он продолжает осуществляться. Свою часть строительных работ по благоустройству территории вокруг вокзала фирма AS Lemminkäinen Eesti во многом уже осуществила. На данный момент завершены подготовительные работы по созданию основания для дорожного покрытия, установлены новые светильники. Фирма готова заняться работами по укладке плитки и асфальта, а также озеленением, но это возможно делать только с наступлением весны.

Камень преткновения – крытый навес

Наибольшие проблемы, как оказалось, касаются сооружения крытого навеса терминала, которым занимается второй подрядчик - AS Vant.

- Их работа стоит потому, что они должны подготовить и представить нам рабочий проект на металлоконструкции вместе со всеми прочими элементами, в том числе, остекленением. Ждём его давно, но пока фирма значительно отстаёт от графика, который она нам представила ещё осенью. Планировалось сделать навес к апрелю 2018 года, и рабочий проект должен был быть готов в ноябре 2017 года. Свою часть работ AS Lemminkäinen Eesti планировала закончить к 3 июля 2018 г, но они очень зависят от работ, которые должна осуществлять фирма Vant, - пояснила Анне Веево.

Мы спросили у Юрия Баркова, директора AS Vant, почему фирма так значительно задерживается с рабочим проектом и как он оценивает работу по реконструкции в целом?

Дела с проектом обстоят не слишком хорошо, считает господин Барков.

- Напомню, что для того, чтобы снизить стоимость работ по реконструкции вокзала -первая поставка, проведенная в 2016 году, показала значительное превышение по суммам - департаментом развития и экономики было решено пересмотреть проект, внеся в него существенные изменения. В итоге был пропорционально уменьшен навес и убраны некоторые не первоочередные дорожные работы. Однако, как оказалось, новый проект, по которому было получено разрешение на строительство, не был отправлен на экспертизу. Вероятно, заказчик, то есть департамент, посчитал, что достаточно заключения специалиста по прежнему проекту. Мы начали работы, и сразу возникли проблемы, часть из которых удалось решить путём рабочего проектирования. Так, наша фирма сделала перепроектирование фундаментов и перенос коммуникаций, которых оказалось гораздо больше, чем предполагалось. Также был вырыт котлован, залиты фундаменты под металлоконструкции и произведена обратная засыпка котлована, - рассказывает он.

Навес небезопасен

По словам директора фирмы Vant, он был вынужден обратиться к независимому эксперту, который нашёл в новом проекте реконструкции вокзала проблемы, которые невозможно решить путём рабочего проектирования. Эксперт полагает, что в проекте не заложена достаточная устойчивость металлической конструкции навеса, и есть проблемы с толщиной стекла для крыши, что делает конструкцию будущего навеса небезопасной. Именно эти моменты и были изменены в новом проекте, который так и не прошёл положенную по закону экспертизу.

Юрий Барков, опираясь на мнение независимого эксперта, утверждает, что в такой ситуации необходимо делать изменения проекта, что влечёт за собой необходимость получения нового разрешения на строительство, и, возможно, повышение стоимости проекта. Но тут, говорит он, возникают юридические вопросы: законно ли это в рамках уже проведённой госпоставки?

Второй путь возможного развития ситуации в реализации данного проекта – отступление от договора.

- Учитывая, что мы провели большую часть работ и получили оплату за них только частично, то для нашей фирмы это самый неприятный вариант развития событий. К сожалению, пока мы не нашли общего языка с департаментом, как двигаться дальше по этому проекту. Возможно, для разрешения вопроса придётся обращаться в фонд KIK, который частично осуществляет финансирование, - сказал директор.

Реконструкция здания вокзала тоже задерживается

За всеми этими вопросами первостепенной сложности уже как бы в тени остаётся реконструкция самого здания вокзала, где все необходимые процедуры тянутся тоже довольно долго. Согласно первоначальным планам, обновлённый вокзал с кафе, камерами хранения, туалетами и билетными кассами должен быть готов к весне 2018 года, но есть подозрения, что и этот срок будет отодвинут.

Как подтвердила нам Моника Кальюсаар, руководитель по коммуникациям AS Eesti Raudtee, компания признаёт, что начало работ по реконструкции здания Нарвского вокзала несколько затянулось.

- Причина в том, что здание вокзала было признано историческим объектом и взято под охрану как историческое наследие. Исходя из этого обстоятельства, одна из нарвских строительных компаний оспорила условия конкурса поставки (который, по словам А. Веево, прошёл в декабре новый срок предоставления предложений – 18 января 2018 года - прим. ред.). В настоящий момент мы рады подтвердить, что вопросы с условиями конкурса поставки решены, и работы по реконструкции вокзала можно будет начать весной. Продолжительность этих работ – 270 дней. Также на весну намечена и реконструкция платформы ожидания для пассажиров. Мы можем подтвердить, что тендер в отношении платформы прошёл успешно, срок окончания работ по платформе – май 2018 года, - сообщила она.

Таким образом, учитывая, что срок исполнения работ по реконструкции здания вокзала – девять месяцев с начала подписания договора, скорее всего, запуск обновлённого вокзала будет осуществлён не ранее осени 2018 года.

Софья Боборенко