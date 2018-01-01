15-19 января пройдет кампания по контролю многоквартирных домов

Дата публикации: Сегодня, 10:16 Просмотрено: 69

В ходе кампании инспектора бюро надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента проверят соответствие требованием пожаробезопасности площадей общего пользования в многоквартирных домах.

Иллюстрированное фото

Самой большой проблемой является привычка людей складировать в подъездах различные вещи. Хранение на ней детских колясок, велосипедов и других вещей кажется практичным и удобным, однако идет в разрез с требованиями, предъявляемыми к пожарной безопасности, поскольку в случае пожара это ухудшит возможности эвакуации из здания. Обычно на лестничных клетках держат детские коляски, велосипеды, цветы в горшках, старую мебель и отслужившую свое технику.

Для того, чтобы семья, в которой есть маленькие дети, не осталась со своей проблемой по поводу того, где хранить коляску, один на один, необходимо обсуждать это и договориться о приемлемом решении. Стоит взвесить возможность ремонта в подвальных помещениях или организацию/постройку/пристройку для таких целей общего помещения.

В квартирных домах старого типа распространен обычай хранить у двери своей квартиры старую мебель. Многие квартирные товарищества раз в год заказывают в складчину большой контейнер, куда жители могут вынести ненужные крупногабаритные вещи. Конечно, в данном случае, нужно обязательно помочь с этим престарелым жителям дома, чтобы и у них была возможность избавиться от ненужного и могущего быть пожароопасным хлама.

В планах инспекторов – проверить и отопительные системы дома. Отопительная система должна быть установлена или реновирована согласно вытекающим из закона нормам. Если в доме печное отопление, то профессиональный трубочист должен чистить их по меньшей мере раз в год, о чем у товарищества должен быть соответствующий акт. Несмотря на то, что во многих многоквартирных домах Эстонии центральное отопление, в нашей стране достаточно и таких домов, где используется печное отопление и таких, где используются газовые котлы. Самый простой способ сделать ваш дом безопаснее – приобрести дымовой датчик, который для большей безопасности рекомендуется установить и в помещениях общего пользования, например, в подъездах или общих коридорах.

Тему безопасности следует регулярно поднимать на собраниях товарищества.Пожаробезопасность, как и коммунальные расходы должна быть заботой всего дома.

Одним из фокусов инспекторов в начавшемся году будет проверка именно помещений общего пользования.

Информацию о предстоящих рейдах в конкретном регионе можно получить от руководителя по коммуникации конкретного Спасательного центра.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ