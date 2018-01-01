Этим летом велодорожка до Нарва-Йыэсуу будет построена наполовину

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Строительство долгожданной велодорожки от Нарвы до Нарва-Йыэсуу является одним из приоритетных проектов Нарвы. Так когда можно будет безопасно добраться на велосипеде до курорта?

Главный специалист Жаклин Хольтер демонстрирует план долгожданной велосипедной дорожки от Нарвы до Нарва-Йыэсуу. Фото: Лолита Виничук

Как сообщили журналистам специалисты Департамента развития и экономики, в декабре состоялись две встречи между представителями Нарвы и Нарва-Йыэсуу, на которых присутствовали члены горсобраний и управ обоих городов. Оба самоуправления положительно относятся к проекту велодорожки и считают её необходимой, перспективы сотрудничества – позитивны, говорят в департаменте.

По словам Жаклин Хольтер, главного специалиста службы проектов нарвского городского департамента развития и экономики, на 11 января назначена ещё одна встреча для согласования всех вопросов относительно велодорожки. На ней должны обсуждаться конкретные условия сотрудничества, которые были представлены со стороны Нарвы на предыдущей встрече, состоявшейся 28 декабря прошлого года.

«Просто нет времени»

Для того, чтобы успеть подать ходатайство на финансирование проекта, остается около года. За это время необходимо обговорить условия, решить все земельные вопросы (проект затрагивает частных собственников и государственные земли), а также решить некоторые процедурные моменты по закону о строительстве

- Времени на самом деле совсем немного, так как все согласования с собственниками и достижение нотариальных соглашений занимает довольно много времени, - пояснила госпожа Хольтер.

Напомним, что главным камнем преткновения предыдущих лет была позиция волости Вайвара и её главы Вейко Лухалайда, которые настаивали на составлении детальной планировки, что является длительным и дорогим процессом. Нарва, в свою очередь, предлагала другой вариант решения вопроса. По мнению специалистов департамента, для того, чтобы построить пешеходно-велосипедную дорожку на территории, которая является малозаселённой, по закону не требуется детальной планировки, за основу берется общая планировка, и все вопросы можно решить через согласования и публичное обсуждение условий проектирования.

Первоначально, полтора года назад, Нарва и просила волость Вайвара так поступить, но безуспешно. На сегодняшний день мнение нарвской горуправы остается неизменным, к тому же на детальную планировку уже просто нет времени, сказала Жаклин Хольтер.

Вейко Лухалайд не скажет «нет»

Поменял ли Вейко Лухалайд в новом для себя статусе председателя городского собрания Нарвы-Йыэсуу мнение по данному вопросу?

- Мы в волости были не против самого проекта, несогласие вызывала позиция города Нарвы. Если в проекте участвуют три самоуправления, то какую-то пользу от велодорожки Нарва-Нарва-Йыэсуу должна получить и волость Вайвара. Поэтому мы настаивали на продлении дорожки с тем, чтобы до Нарва-Йыэсуу могли бы добраться на велосипедах и жители Ольгина, но Нарва не была согласна на такой вариант. Проблема всегда была не в проекте, а в отношениях. Теперь в связи с административной реформой ситуация поменялась, и я не буду противодействовать проекту, - сказал он нашей газете.

Когда можно будет отправляться в путь?

Город Нарва со своей стороны планирует строительство пешеходно-велосипедной дорожки до своей административной границы (до памятника «Танк» - прим. ред.) протяженностью около 5,3 км от перекрестка улицы Раквере и Йыэсуу уже летом 2018 года. Та часть дорожки, которая проходит на территории административного самоуправления Нарва-Йыэсуу (4,7 км), может появиться в 2019 году. Это - при условии, что все вопросы будут решены позитивно, а заявка на финансирование в фонд «Развития городских регионов» будет подана до конца года.

Софья Боборенко