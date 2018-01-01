Квартирные товарищества Нарвы и Силламяэ основали долговой фонд

Дата публикации: Вчера, 16:49 Просмотрено: 90

33 активных товарищества основали в Нарве некоммерческий долговой фонд, целью которого является решение долговых проблем товарищества. В Нарве и Силламяэ численность должников в товариществах увеличивается и суммы долгов растут. Исходной информацией для создания фонда послужили итоги экспертизы, проведённой год назад (goo.gl) и то обстоятельство, что на уровне государства фактически не было ничего принято для решения возникшей ситуации.

Проблемы с должниками по платежам коммунальных услуг требуют решений. Члены созданного фонда объединяют свой опыт, навыки и денежные требования, чтобы сохранить и обеспечить будущее своих товариществ. Активной деятельностью фонда надеются дисциплинировать платежи в товариществах и обеспечить экономическую стабильность объединённых товариществ в будущем.

Председатель товарищества, один из основателей фонда, Марина Лаар пояснила следующее «Руководство нашего товарищества очень хорошо понимает, что постоянное снижение жителей города Нарвы привело к избытку жилплощади на рынке недвижимости. В следствии этого количество продаваемых квартир увеличилось, а цены упали в Нарве примерно на 20%. Обесцениваемая недвижимость усложняет решение проблем с должниками товариществ. Мы желаем избежать в своём городе и в своих домах возникновение ситуаций опустения квартирных домов наподобие городов Кивиыли и Кохтла-Ярве. Игнорируя проблему, мы предстанем именно перед такой реальной ситуацией. Именно поэтому я считаю нужным объединиться в деятельности, направленной на предотвращение проблем, так же надеюсь на помощь и в будущем.»

Выбранный членом правления фонда консультант по долговым вопросам Райго Лилле считает нужным добавить: «Активная деятельность товариществ и объединение своих сил неизбежны, исходя из изменений в законодательстве, касающихся владельцев квартир и квартирных товариществ. Бездеятельность и пассивность председателей товариществ приведёт к серьёзным денежным проблемам. Государство и местное самоуправление не смогло разработать эффективный план решения проблем уменьшения численности населения и опустения квартирных домов. В связи с этим многие руководители товариществ боятся глобального роста проблем с долгами и с должниками. Только объединив силы и знания, мы сможем в Нарве и Силламяэ предотвратить повторения судьбу города Кохтла-Ярве, где жильцы домов покидают своё жильё, дома пустеют и остаются без отопления и воды.»

Korteriühistute Võlafond призывает присоединиться к деятельности активных товариществ по всей Эстонии, дабы вместе заботиться о сохранении и о будущем наших домов.

По информации от Korteriühistute Võlafond



