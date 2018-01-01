Пособие на создание новых рабочих мест для Ида-Вирумаа может стать постоянным

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Правительство планирует запустить с сентября 2018 года постоянную государственную программу поддержки регионов с высоким уровнем безработицы. Она будет разработана по результатам принятой в марте 2016 года, в разгар кризиса в сланцевом секторе, программы поддержки создания новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, которая заканчивается в нынешнем году.

Евгений Осиновский намерен противостоять структурной безработице.

Об этом сообщил на встрече с журналистами Ида-Вирумаа, состоявшейся в рамках пресс-тура, организованного Коммуникационным бюро правительства, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, рассказавший о новых направлениях в сфере трудовой политики (первый материал на эту тему вышел в предыдущем номере «НГ»).

Идавирусцы – самые активные

Как известно, с мая прошлого года Касса по безработице поддерживает дополнительное обучение не только безработных, но и работающих людей – в рамках программы профилактики безработицы. Благодаря этой программе более 100 тысяч работающих людей получили возможность финансирования своего дополнительного обучения и повышения квалификации через Кассу по безработице: это сделало доступным необходимое уровневое образование в профессионально-технических училищах, в высших учебных заведениях и т.д.

По словам Осиновского, министерство приятно удивили результаты нескольких первых месяцев работы программы, оказавшейся весьма востребованной, причем, самым активным регионом в плане использования новых возможностей оказался Ида-Вирумаа. В первую очередь, работающие идавирусцы выразили желание попасть на курсы эстонского языка. «В настоящее время около 500 идавирусцев приступили к изучению эстонского языка с помощью этой программы», - отметил Осиновский.

В нынешнем году работающего человека трудоспособного возраста поддерживали в изучении эстонского в случае, если за последние три года у него накопилось по меньшей мере 12 месяцев стажа страхования от безработицы, если его средний месячный доход был ниже 731 евро и если его навыков эстонского не хватало для профессионального развития.

Евгений Осиновский:

- Если в этом году при получении курсов существовало ограничение по зарплате, то есть люди с более высокими доходами не могли участвовать в этой программе, то сегодня обсуждаем с Кассой по безработице возможность это ограничение снять. Мы хотим, чтобы все работающие, которым требуется более высокий уровень эстонского языка, могли воспользоваться этой программой.

Хотя сегодня много говорится о том, что курсов эстонского языка не хватает, на самом деле в Кассе по безработице возможности для финансирования языковых курсов есть, и работающие могли бы еще активнее обращаться по этому поводу в Кассу по безработице, советует Осиновский. Тем более, что и жизнь, и различные исследования доказали, что владение государственным языком – один из определяющих факторов успеха на рынке труда для людей с иным родным языком.

Хорошее знание эстонского языка означает не только меньший риск безработицы, но и лучшую должность и более высокий доход. Поэтому важно поддерживать изучение языка работающими людьми, чье недостаточное владение эстонским ограничивает их профессиональное развитие. Сейчас государство способно предложить возможности для изучения языка в заметном объеме не только безработным, но и работающим людям с необходимостью в дополнительном обучении. «Недостаток возможностей для изучения эстонского долго вызывал у нас беспокойство. Открытые при поддержке Кассы по безработице языковые курсы заметно его снизили», – добавил министр.

500 новых рабочих мест

Как известно, в марте 2016 года, в момент кризиса в сфере сланцевой энергетики, правительство приняло решение о выделении дополнительного пособия на создание рабочих мест в Ида-Вирумаа. Сейчас эта программа заканчивается: новые ходатайства можно было подавать до конца 2017 года, и на протяжении нынешнего года компенсацию работодателям будут выплачивать, но новые ходатайства уже не принимаются.

На сегодняшний день около 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа созданы с помощью этого пособия в очень разных сферах и по разным специальностям.

Евгений Осиновский:

- Теперь в ближайший месяц проведем анализ эффективности такого рода мер и планируем с сентября 2018 года запустить постоянную государственную программу поддержки тех регионов, где уровень безработицы значительно выше, чем в среднем по Эстонии.

В настоящий момент таких уездов четыре: Ида-Виру, Пылва, Выру, Валга. В Ида-Вирумаа уровень безработицы около 10%, в трех других уездах - около 8%, а в среднем по Эстонии уровень безработицы составляет около 5%. «Однозначно будем продолжать выплачивать пособие на создание рабочих мест», - заверил министр.

А пока минсоцдел анализирует, насколько целесообразно было бы дифференцировать размер пособия на создание рабочих мест в разных секторах экономики для того, чтобы способствовать развитию секторов с большей добавочной стоимостью.

Евгений Осиновский:

- Потому что мы знаем: сегодняшние рабочие места были созданы в малооплачиваемых секторах, например, в швейном. Это лучше, чем ничего. Но если мы говорим о структурном улучшении ситуации, то сегодня мы анализируем, как достичь этого с помощью пособия. Думаю, что отдельное внимание этим регионам обосновано, поскольку имеем дело со структурной безработицей.

Ирина ТОКАРЕВА





Собака в Суперминистерстве В ходе нашего пресс-тура встречи с министром труда и здоровья Евгением Осиновским, а также с вице-канцлером минсоцдел Райтом Куузе состоялись в здании так называемого Суперминистерства - нового 14-этажного здания с двумя подземными парковочными этажами, которое в конце прошлого лета заселили сразу пять министерств: юстиции, финансов, социальных дел, экономики, образования и науки. Напомним, что по оценке Riigi Kinnisvara такое объединение министерств в одном здании за десять лет позволит сэкономить 7 миллионов евро. В Суперминистерстве для журналистов организовали небольшую экскурсию по зданию (с небольшой фотогалереей можно ознакомиться на нашем сайте www.prospekt.ee), в ходе которой больше всего впечатлило полное отсутствие даже намека на «кабинеты чиновников»: все сотрудники работают в общих офисах – современных, удобных, отнюдь не роскошных, но оборудованных всем необходимым, от современных компьютеров до кухонных уголков. Залы для проведения конференций и совещаний – общие для всех министерств.

Здесь накануне Года Собаки у нас состоялась еще одна любопытная «встреча»: в одном из офисов мы увидели кавказскую овчарку – она мирно дремала, растянувшись на полу, но увидев, что мы ее фотографируем, встала и вежливо помахала хвостом.

Ее хозяйка, трудившаяся рядом за компьютером, охотно пояснила, что в министерство работники могут приходить при желании с детьми либо с домашними питомцами, если тех не с кем оставить дома. Вот таким демократичным и дружелюбным работодателем оказалось Суперминистерство: хочется надеяться, что и решения, принимаемые здесь в области трудовой политики, здравоохранения, налогов и т.д., помогут созданию дружелюбной и мотивирующей рабочей среды для всех работников Эстонии. Приходить на работу в Суперминистерство можно с домашними питомцами. Фото: Ирина Токарева





