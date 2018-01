Открытие нарвского вокзала в очередной раз откладывается

Дата публикации: Сегодня, 10:00 Просмотрено: 53

Обновленный нарвский вокзал, автобусный и железнодорожный, начнет работу не ранее осени 2018 года, хотя еще в сентябре 2017-го в Департаменте развития и экономики Нарвы высказывали осторожные надежды на то, что все будет готово уже к маю начавшегося года.

Фото: Сершей Башилов

О том, что сроки в очередной раз сдвигаются, в этот понедельник журналистам сказали чиновники Департамента развития и экономики.

После реконструкции Нарвского железнодорожного вокзала он станет обслуживать также и пассажиров автобусов. AS Vant занимается в рамках этого большого проекта возведением крытого перрона, терминала, а AS Lemminkäinen Eesti — реконструкцией прилегающей к вокзалу территории. У Eesti Raudtee AS были планы уже в январе приступить к реновации здания железнодорожного вокзала, но итоги конкурса, который должен был выявить подрядчика, были оспорены одним из участников, нарвской фирмой, сказали в департаменте.

Это уже не первые задержки долгожданного строительства.

Еще весной прошлого года выяснилось, что приступить к строительству в мае, как изначально планировалось, не удастся.

В ходе предварительных работ обнаружился целый клубок коммуникаций, часть из которых не учтена документацией, а перенести их оказалось нетривиальной задачей. Все-таки находящиеся там электрические и оптико-волокнистые кабели, обеспечивающие связь, решают задачи безопасности на государственном уровне.

К задержкам не могло не привести и обнаружение под асфальтом перед автобусным и железнодорожными вокзалами, а также ведущей к ним дороги, исторической мостовой из булыжника. Булыжник, напомним, был тщательно собран. Часть его используют для мощения площади перед зданием железнодорожного вокзала, которой станет часть дороги вдоль железной дороги — ее закроют для сквозного проезда, в соответствии с правилами безопасности.

В департаменте отмечают, что AS Vant уже отстает от своего нового графику, согласно которому его часть работ должна быть завершена 30 апреля 2018-го.

AS Lemminkäinen Eesti должно справиться с обустройством окружающей территории к к 3 июля, но здание вокзала реновируют в лучшем случае к осени.