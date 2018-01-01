За минувший год количество жителей Нарвы сократилось на 850 человек

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Как сообщает rus.err.ee, теперь нарвитян чуть более 58 500. В позапрошлом году нарвитян стало меньше на 1000.

"Для того, чтобы у молодежи был стимул вернуться в город, нужно подумать о том, что их интересует. На мой взгляд, прежде всего это рабочие места и достойная заработная плата. А во вторую очередь - досуг, отдых, удобная городская среда. Всем этим вещам необходимо уделять внимание. За какой-то обозримый период времени в отдельно взятом городе достичь этого невозможно.", - считает Ефимов.

Председатель депутатской фракции "Наша Нарва" Катри Райк считает, что реальное положение дел хуже, чем официальные данные регистра.

"Я думаю, что очень многие люди, которые прописаны в Нарве, на самом деле не живут здесь. Печально наблюдать, как уже не первый год из Нарвы уезжает почти тысяча человек", - отметила Райк и добавила, что согласно исследованиям, к 2030 году в Нарве останется примерно 40 000 горожан. "Это будет означать серьезные изменения для среды города. Нужно будет решать, какие районы города оставить и развивать", - сказала она.

Райк убеждена, что ситуацию улучшило бы придание государством Нарве особого статуса. Например, чтобы предприниматели могли брать кредит на льготных условиях.

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