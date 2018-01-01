Жители района Пяхклимяэ: “Спасибо за дорожку-спуск!”

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Хотим выразить благодарность городским властям – депутатам и чиновникам, всем, кто был причастен к строительству пешеходной дорожки, ведущей от дома 61 по Таллиннскому шоссе к аллее Пяхклимяэ.

Жители района Пяхклимяэ давно ждали, что эта дорожка наконец появится. Фото: Софья Боборенко

Этим спуском активно пользуются все жители нашего микрорайона, так как он – кратчайший путь к детскому саду, Пяхклимяэской гимназии и Языковому лицею, к магазинам, к аллее, по которой регулярно гуляют молодые мамы с детьми и пенсионеры.

На протяжении долгих лет жители нашего района неоднократно обращались к городским властям с просьбой решить проблему спуска на аллею, однако дело не двигалось с мертвой точки. Мы рады, что в этом году деньги в городском бюджете были найдены, а сама дорожка оперативно построена. Если раньше этот отрезок пути представлял собой настоящую полосу препятствия в осенне-весенний период из-за грязи, то теперь жители окрестных домов могут с удобством подниматься и спускаться, не опасаясь поскользнуться и упасть, испачкать обувь. Это действительно большое облегчение для всех нас, как пожилых, так и молодых. Надеемся также, что вторая часть спуска - для колясок и людей с ограниченными возможностями - тоже будет построена, как нам и обещали в уходящем году. Хочется верить, что и другие части нашего города также будут становиться все более чистыми и красивыми, удобными для нарвитян.

Жители домов Таллиннское шоссе 61,63, 65 , Раху 14,16

По информации старшего специалиста по коммунальным вопросам Риммы Алексеевой, Департамент городского хозяйства ходатайствовал о выделении денежных средств в бюджете 2018 года для строительства дополнительного спуска для колясок и людей с ограниченными возможностями. Если их выдадут, дополнительный спуск будет построен в 2018 году.