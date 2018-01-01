Торжественно бракосочетаться в Нарве зимой можно будет два раза в месяц

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Как сообщает rus.err.ee, в связи с упразднением уездных управ функции ЗАГСов с 1 января передали местным самоуправлениям. В Нарве сократилось число дней для торжественных регистраций. Торжественную церемонию бракосочетания в 2018 году можно будет провести зимой два раза в месяц, три раза в месяц весной и осенью и четыре раза в месяц летом.

Как сказал порталу rus.err.ee городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, речь идет только торжественных бракосочетаниях, простая регистрация брака и его расторжения будет проходить каждую неделю, как было до сих пор.

Кроме этого, по его словам, график торжественных бракосочетаний, составленный на 2018 год, не учитывает выездных регистраций брака, которые проходят летом в Нарвском замке по заказу.

Лийметс сокращение торжественных бракосочетаний объяснил отсутствием одной ставки специалиста. Однако он уверен, что ничего необычного не произошло и всех брачующихся зарегистрируют.

rus.err.ee