Принятие бюджета Нарвы накалило страсти по музею

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На последней сессии уходящего года Нарвское городское собрание приняло городской бюджет на 2018 год, объем которого – свыше 80,59 миллионов евро. Одобрение большинства депутатов получила и предложенная в последний момент центристской фракцией поправка к бюджету, в результате которой три четверти запланированного финансирования Нарвского музея были направлены в резервный фонд.

И.о. директора Нарвского музея Иво Пости утверждает, что изменение схемы финансирования ставит музей в тяжелую ситуацию.

У музея - долг по налогам

Озвучивший поправку председатель Центристской фракции Алексей Воронов обосновал ее тем, что новый директор Нарвского музея в ходе проведенного в декабре конкурса на эту должность так и не определился. Поэтому фракция, во избежание сомнений в нерациональном расходовании бюджетных средств, предлагает выдавать их музею не сразу, а частями, при условии, что музей будет представлять ежемесячные отчеты об уже использованных средствах. Таким образом, в январе из общей суммы запланированного финансирования - 429 тысяч евро - музей получит только 108 тысяч евро на первый квартал, а остальные средства будут направлены пока в резервный фонд.

«Проблема в том, что нам дают деньги сейчас на первый квартал, но доходы у музея не одинаковы по всем месяцам года: летом, когда клиентов много, доход хороший, но январь и февраль – худшее для нас время», - пояснил ситуацию и.о. директора музея Иво Пости. Но главная проблема, по словам Пости, заключается в том, что из-за недофинансирования музея в прошлом году (когда деньги на финансирование музея вначале также направили в резервный фонд, но вернули не полностью), в бюджете музея возник дефицит в размере 70 тысяч евро. «У нас есть долг по налогам, и этот долг нам придется уже к 10 января покрыть из тех денег, что получим за первый квартал», - сказал Пости.

На вопрос журналистов, не приведет ли все это к настолько «черному сценарию», что музей придется закрыть для посещения, Пости пока ответить затруднился. «Нужно все просчитывать», - сказал он. По мнению депутата от фракции «Наша Нарва» Катри Райк (фракция проголосовала против поправки), решение горсобрания может привести к тому, что музей лишится части туристов, а ведь развитие туризма – один из главных городских приоритетов.

Конфликт из-за ресторана

Министерство культуры не оставило без внимания сложившуюся ситуацию: чтобы обсудить ее, совет Нарвского музея, в который входят представители минкульта, соберется уже в середине января. Музей рискует остаться без финансовой поддержки ЕС в размере 8 миллионов евро, сообщил вице-канцлер Министерства культуры Тарви Ситс «Актуальной камере». По мнению вице-канцлера, часть депутатов Нарвского горсобрания отталкивается от принципа «чем хуже, тем лучше». «Кого-то раздражает, что на восточной границе существует успешный музей, и они предпочли бы, чтобы нарвская крепость была заброшена. Кто-то хочет протолкнуть в совет Нарвского музея своих кандидатов. Но могу сказать точно, что мы не пойдем на поводу этой тактики», - сказал Ситс.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов утверждает, в свою очередь, что у города есть претензии к тому, каким образом музей расходует выделяемые ему средства. «Дело в том, что, по мнению города, денежные средства расходуются не на целевую деятельность музея, а на побочную, коммерческую и, к тому же, убыточную. И наши деньги идут на покрытие убытков, которых можно было бы избежать», - пояснил Ефимов.

По мнению городских властей, одной из убыточных статей расходов музея является содержание вновь открытого год назад ресторана «Рондель», который действительно пока не приносит дохода, однако, по версии ресторанного гида «The White Guide Baltic — Estonia», вошел в число 160 лучших ресторанов в Эстонии – такой чести пока не удостоилось ни одно из нарвских заведений питания.

Культурная столица Европы

В окончательный вариант бюджета вошел целый ряд поправок, предложенных различными депутатскими комиссиями и окончательно одобренных стратегической комиссией горсобрания.

С подачи комиссии по культуре в бюджете запланировано 75 000 евро на разработку заявки, с которой Нарва наряду с другими городами Эстонии примет участие в конкурсе на звание Культурной столицы Европы 2024 года (в этом году одна из трех европейских культурных столиц снова будет находиться в Эстонии). Как мы уже сообщали, конкурсная заявка – это весьма обширный документ, детально описывающий всю программу мероприятий будущей культурной столицы. Город-победитель конкурса станет известен в 2019 году.

Всего на последней сессии горсобрание приняло решения по 16 вопросам городской жизни, в том числе – решение о повышении заработной платы педагогов детских садов. Решением городского собрания минимальная ставка зарплаты для учителя дошкольного детского учреждения (в том числе, учителя эстонского языка, музыки, движения или плавания), а также для опорного специалиста (логопеда, специального педагога, дефектолога и психолога детского сада) устанавливается в сумме 978 евро.

Наша справка

Объем бюджета Нарвы на 2018 год составил 80 592 496 €, из них расходы на основную деятельность – 51 036 260 (63.3%), на инвестицион-

ную деятельность – 20 572 589 (25,5%), на финансовую деятельность, связанную с погашением обязательств – 8 983 647 (11,1%).

Ирина ТОКАРЕВА

