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УправлениеПремия мэру Нарва-Йыэсуу составила 2500 евро

Дата публикации: Сегодня, 11:04 Просмотрено: 91

На последнем в этом году заседании городского собрания Нарва-Йыэсуу, которое прошло 27 декабря, было принято решение выплатить мэру города Максиму Ильину премию в размере 2500 евро.

 

Премия мэру Нарва-Йыэсуу составила 2500 евро

 

Вейкко Лухалайд, председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу, отметил, что «мы выплачиваем премию за прошедший год работы Ильина, а не за короткий период, когда в ноябре он был поставлен во главе нового самоуправления». Против проголосовали два депутата - Татьяна Пагаева и Лийна Пиирисалу (список «Вместе вперёд»). «Мы считаем, что работа Максима Ильина была только на «троечку». Вместо мэра мы могли бы премировать работников нашего детского сада, они за свою работу в течение года действительно заслужили это», - резюмировала г-жа Пагаева.

Премия мэру Нарва-Йыэсуу составила 2500 евро

 

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