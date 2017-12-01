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ПредпринимательствоНазваны лучшие предприниматели года в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 10:44 Просмотрено: 359

Имена лучших предпринимателей Нарвы 2017 были озвучены на торжественном приеме мэра Нарвы.

 

Названы лучшие предприниматели года в Нарве

Мэр Нарвы Тармо Таммисте (на снимке слева) вручил сразу два приза директору завода Well Technology Айвару Вирунену. Well Technology OÜ, построившая в Нарвском промышленном парке завод по производству промышленных вентиляционных систем, признана «Нарвским начинающим предпринимателем 2017» и «Нарвским инвестором 2017». Департамент развития и экономики Нарвской горуправы

Церемония награждения победителей конкурса «Нарвский предприниматель 2017» состоялась в рамках приема мэра, который прошел 22 декабря в новом ресторане Fortuna, который разместился в пляжном здании Липовой ямки.

С 2013 года определение победителей традиционного конкурса делается по следующей методике: в конкурсе участвуют не податели заявок, а практически все предприятия,  налоги от деятельности которых поступают в Нарву, кроме находящихся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющих задолженность по налогам. Фирмы оцениваются по результатам их экономической деятельности за два предыдущих года и первой половины текущего года. В число критериев для определения самых успешных предпринимателей включены доходы от продаж, чистая прибыль, объем инвестиций, объем экспорта, создание новых рабочих мест, средняя заработная плата и другие.
Конкуренция за гран-при конкурса, победу в номинации «Лучший предприниматель», традиционно довольно сильная. Не раз победу одерживали фирмы, которые работают в Нарве, но входят в международные или всеэстонские концерны.

«Нарвским лучшем предпринимателем 2017» стала фирма Fortaco Estonia OÜ, основным видом деятельности которой является производство металлоконструкций и их частей. Помимо победы в главной номинации конкурса Fortaco Estonia получила еще и титул «Нарвский работодатель 2017». Сегодня на предприятии, производственные цеха которого находятся на территории бывшего завода «Балтиец», трудятся 427 человек. Расходы на работающих составили в 2016 году почти 9 млн евро. Можно сказать, что нынешний успех Fortaco вполне закономерен: это предприятие уже неоднократно признавалось лучшим в тех или иных номинациях нарвского конкурса. Fortaco был «Нарвским лучшим предпринимателем 2014», «Нарвским экспортером 2015», «Нарвским инвестором 2016».

И еще одна компания стала в этом году победителем сразу в двух номинациях: Well Technology OÜ, построившая в Нарвском промышленном парке завод по производству промышленных вентиляционных систем, признана «Нарвским начинающим предпринимателем 2017» и «Нарвским инвестором 2017».

«Нарвским предпринимателем- женщиной 2017» названа хорошо известная в Нарве семейный доктор Евгения Куликова, много лет руководившая фирмой Perearst Jvgenia Kulikova OÜ.

Титул «Нарвский экспортер 2017» получило предприятие SKS Estonia Textile OÜ, которое производит химические нити из искусственных и синтетических волокон, поставляя на европейский рынок ежемесячно от 160 до 180 тонн технических нитей.

«Предпринимателем, доброжелательным к детям 2017» названа компания Citrus Project OÜ. Она специализируется на проведении детских тематических праздниках и мероприятиях и часто безвозмездно оказывает помощь организациям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. Например, уже несколько лет бесплатно проводит программы в деревне гномов в Алутагузе для детей и их родителей из центра Матвейка», для посетителей открытого молодежного центра Exit, которые живут в малообеспеченных семьях.

Целевое учреждение Narva Linna Arendus отмечено «За лучший вклад в имидж города». В 2017 году его сотрудники организовали и провели более 40 масштабных мероприятий на территории зон отдыха Ореховая горка, Липовая ямка и на Нарвском речном променаде.

По предложению конкурсной комиссии Нарвская горуправа приняла решение помимо победителей в конкурсных номинациях отметить также некоторые фирмы, отличившиеся в 2017 году: Vari Estonia OÜ, Ekostep Grupp OÜ, Narva E.L.M.E. OÜ – за решение инвестировать в создаваемое предприятие на территории Нарвы, Narva-Bark AS - за развитие предпринимательства в Нарве, Bambuk OÜ, Kobra Ladies Fitness Club - за развитие спорта в Нарве.

В этот же вечер состоялось символическое открытие ресторана Fortuna в пляжном здании Липовой ямки. Во всяком случае, красная ленточка была торжественно перерезана. Правда, для широкого круга посетителей ресторан будет открыт только весной, но корпоративные вечера, свадьбы и юбилеи здесь уже проходят.

 

Наша справка

Организатором конкурса «Нарвский предприниматель» вот уже 16-й год подряд выступает Нарвская городская управа.

 

Светлана Зайцева

Названы лучшие предприниматели года в Нарве

 

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