Названы лучшие предприниматели года в Нарве

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Имена лучших предпринимателей Нарвы 2017 были озвучены на торжественном приеме мэра Нарвы.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте (на снимке слева) вручил сразу два приза директору завода Well Technology Айвару Вирунену. Well Technology OÜ, построившая в Нарвском промышленном парке завод по производству промышленных вентиляционных систем, признана «Нарвским начинающим предпринимателем 2017» и «Нарвским инвестором 2017». Департамент развития и экономики Нарвской горуправы

Церемония награждения победителей конкурса «Нарвский предприниматель 2017» состоялась в рамках приема мэра, который прошел 22 декабря в новом ресторане Fortuna, который разместился в пляжном здании Липовой ямки.

С 2013 года определение победителей традиционного конкурса делается по следующей методике: в конкурсе участвуют не податели заявок, а практически все предприятия, налоги от деятельности которых поступают в Нарву, кроме находящихся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющих задолженность по налогам. Фирмы оцениваются по результатам их экономической деятельности за два предыдущих года и первой половины текущего года. В число критериев для определения самых успешных предпринимателей включены доходы от продаж, чистая прибыль, объем инвестиций, объем экспорта, создание новых рабочих мест, средняя заработная плата и другие.

Конкуренция за гран-при конкурса, победу в номинации «Лучший предприниматель», традиционно довольно сильная. Не раз победу одерживали фирмы, которые работают в Нарве, но входят в международные или всеэстонские концерны.

«Нарвским лучшем предпринимателем 2017» стала фирма Fortaco Estonia OÜ, основным видом деятельности которой является производство металлоконструкций и их частей. Помимо победы в главной номинации конкурса Fortaco Estonia получила еще и титул «Нарвский работодатель 2017». Сегодня на предприятии, производственные цеха которого находятся на территории бывшего завода «Балтиец», трудятся 427 человек. Расходы на работающих составили в 2016 году почти 9 млн евро. Можно сказать, что нынешний успех Fortaco вполне закономерен: это предприятие уже неоднократно признавалось лучшим в тех или иных номинациях нарвского конкурса. Fortaco был «Нарвским лучшим предпринимателем 2014», «Нарвским экспортером 2015», «Нарвским инвестором 2016».

И еще одна компания стала в этом году победителем сразу в двух номинациях: Well Technology OÜ, построившая в Нарвском промышленном парке завод по производству промышленных вентиляционных систем, признана «Нарвским начинающим предпринимателем 2017» и «Нарвским инвестором 2017».

«Нарвским предпринимателем- женщиной 2017» названа хорошо известная в Нарве семейный доктор Евгения Куликова, много лет руководившая фирмой Perearst Jvgenia Kulikova OÜ.

Титул «Нарвский экспортер 2017» получило предприятие SKS Estonia Textile OÜ, которое производит химические нити из искусственных и синтетических волокон, поставляя на европейский рынок ежемесячно от 160 до 180 тонн технических нитей.

«Предпринимателем, доброжелательным к детям 2017» названа компания Citrus Project OÜ. Она специализируется на проведении детских тематических праздниках и мероприятиях и часто безвозмездно оказывает помощь организациям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. Например, уже несколько лет бесплатно проводит программы в деревне гномов в Алутагузе для детей и их родителей из центра Матвейка», для посетителей открытого молодежного центра Exit, которые живут в малообеспеченных семьях.

Целевое учреждение Narva Linna Arendus отмечено «За лучший вклад в имидж города». В 2017 году его сотрудники организовали и провели более 40 масштабных мероприятий на территории зон отдыха Ореховая горка, Липовая ямка и на Нарвском речном променаде.

По предложению конкурсной комиссии Нарвская горуправа приняла решение помимо победителей в конкурсных номинациях отметить также некоторые фирмы, отличившиеся в 2017 году: Vari Estonia OÜ, Ekostep Grupp OÜ, Narva E.L.M.E. OÜ – за решение инвестировать в создаваемое предприятие на территории Нарвы, Narva-Bark AS - за развитие предпринимательства в Нарве, Bambuk OÜ, Kobra Ladies Fitness Club - за развитие спорта в Нарве.

В этот же вечер состоялось символическое открытие ресторана Fortuna в пляжном здании Липовой ямки. Во всяком случае, красная ленточка была торжественно перерезана. Правда, для широкого круга посетителей ресторан будет открыт только весной, но корпоративные вечера, свадьбы и юбилеи здесь уже проходят.

Наша справка Организатором конкурса «Нарвский предприниматель» вот уже 16-й год подряд выступает Нарвская городская управа.

Светлана Зайцева