Дети снова будут «охотиться» за формами от чайных свечей и использованными батарейками

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Начался пятый сезон одной из крупнейших в Эстонии экологических кампаний «Охота за формами от чайных свечей» и появившейся на ее базе кампании «Охота за батарейками». В этот раз акция продлится до 15 марта 2018 года.

По данным организатора экологической акции, члена правления MTÜ Tuleviku Heaks Мари-Лийз Каллисмаа, на данный момент в кампании уже приняли участие более 38 000 молодых людей, которые собрали за четыре предыдущих года порядка 11 миллионов алюминиевых форм от чайных свечей и 1,1 миллиона использованных батареек.

«В прошлый раз дети собрали рекордное количество форм – более 4,7 миллиона. По приблизительным оценкам, это 31% форм от сжигаемых в Эстонии в течение года чайных свечей, – прокомментировала Каллисмаа. – Этой кампанией мы призываем детей не потреблять больше, а проявлять творческий подход, находя места, где так или иначе появляются формы от чайных свечей и использованные батарейки».

«Поскольку по числу участников мы стали одной из крупнейших в Эстонии экологических кампаний, что неизбежно сказалось на росте расходов, в этом году мы решили ходатайствовать о дополнительном финансировании в Центре инвестирования в окружающую среду, – рассказала Каллисмаа. – К сожалению, там мы получили отказ. Положение спасло отечественное предприятие переработки Kuusakoski, которое пять лет назад и стало инициатором кампании «Охота за формами от чайных свечей».

По словам председателя правления Kuusakoski Кульдара Суйтса, в этом году предприятие решило оказать более существенную поддержку кампаниям «Охота за формами от чайных свечей» и «Охота за батарейками», чтобы не позволить традиции популярной экологической кампании прерваться к 100-летнему юбилею Эстонской Республики. «Кампания учит детей важности сортировки и переработки отходов. Кроме того, она позволяет сделать чище окружающую среду, поскольку, попадая в природу, алюминий не разлагается, а батарейки и вовсе являются опасными отходами, – сказал Суйтс. – Поэтому в этом году мы также организуем переработку старых батареек, хотя обычно Куусакоски переработкой таких отходов не занимается».

Цель кампаний «Охота за формами от чайных свечей» и «Охота за батарейками» заключается в том, чтобы собрать как можно больше алюминиевых форм от чайных свечей, а также батареек типа AA, AAA и кнопочных (плоских) батареек. Как и прежде, соревнование пройдет в трех возрастных категориях: дети дошкольного возраста, учащиеся 1-6 классов и учащиеся 7-12 классов. При этом результаты маленьких (1-15 детей) и больших (16 и более детей) команд будут учитываться отдельно.

Чтобы принять участие в кампании, следует не позднее 15 марта 2018 года зарегистрироваться на сайте www.kuunlajaht.com (до этой же даты продлится и период сбора). Затем участники смогут до конца марта принести формы от чайных свечей и старые батарейки в ближайший пункт обслуживания Kuusakoski.

Результаты будут опубликованы на сайте kuunlajaht.com и на странице фэйсбук facebook.com/kuunlajaht 30 апреля, а церемония награждения состоится в Таллинне 10 мая.

MTÜ Tuleviku Heaks