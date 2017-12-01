Видео. На Äkkeküla за зимними забавами!

Дата публикации: Сегодня, 12:53 Просмотрено: 181

25 и 26 декабря на Ореховой горке прошли народные гулянья. с 13 до 18 часов Рождественский городок предлагал посетителям всех возрастов зимние забавы на любой вкус: катания на санках и лыжах, детский зоопарк, рождественское кафе и мастерские гномов.

Кайцелит угощал всех желающих чаем и демонстрировал зимнее снаряжение. К домику Санта-Клауса выстроилась длинная очередь детей и их родителей. В небольшом загончике городские дети могли посмотреть, а самые храбрые и потрогать настоящих овец и кроликов. Людей пришло много, с погодой тоже повезло - снегу было достаточно. Смотрим как это было.

Prospekt.ee