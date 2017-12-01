Инвалиды-колясочники не могли попасть на поезд

Дата публикации: Вчера, 19:01 Просмотрено: 116

Зал ожидания Нарвского железнодорожного вокзала не видел ремонта, кажется, со времён СССР. Находиться в нем, мягко говоря, неуютно. Да и попадание вовнутрь сопряжено порой с некоторыми трудностями.

Пандус долгое время пробыл на «отдыхе».

Мы же Европа!

Ваш корреспондент был свидетелем ситуации, когда молодой человек, благополучно проследовавший прямо с поезда Elron с велосипедом, навьюченным вещами, не смог завезти своего двухколёсного «зверя» вовнутрь вокзала. Ему пришлось обратиться к находившемуся там же полицейскому, чтобы попросить открыть вторую створку двери. Страж порядка долго не мог этого сделать, потому что дверь не поддавалась. Молодой человек не говорил ни по-русски, ни по-эстонски — он вообще приехал из какой-то европейской страны. В диковинку ли была для него такая ситуация, мы не знаем, но было очевидно, что впечатление от нашего вокзала парень получил не самые радостные.

Кто и зачем убрал пандус

А между тем, город Нарва начал масштабные строительные работы рядом с этим зданием, и подойти к нему стало труднее. В редакцию обратилась нарвитянка, текст письма которой мы ниже и приводим:

«Я хочу обратиться к вам с вопросом по поводу Нарвского ж/д вокзала, а точнее — его центрального входа. Дело в том, что человеку с проблемами опорно-двигательного аппарата невозможно попасть на поезд, потому что в связи с ремонтом убрали пандус, а ступени входа находятся очень высоко, и к тому же у парадной лестницы нет перил. Мы обращались с запросом в горуправу, к г-же Леннук, но ответа не последовало».

С уважением, Светлана

За разъяснением ситуации мы также обратились к руководителю отдела Департамента городского хозяйства Татьяне Леннук, однако сразу стало понятно, что быстрого ответа ждать не приходится: г-жа Леннук жаловалась на большой объём работы. Чиновница обещала разобраться, но не сразу. На наше предположение, что перемещение пандуса связано со строительством автовокзала (которое проводит город — прим. «НГ»), она ответила, что это действительно так. Но когда разговор зашёл о том, как вернуть пандус на место, рассудила, что если пандус был ранее установлен Эстонской железной дорогой (здание ж/д вокзала принадлежит этой организации), то и обращаться нужно к ним, городские же власти здесь ни при чём.

ЭЖД признаёт проблему

«НГ» послала запрос в акционерное общество Eesti Raudtee и получила ответ о том, что и это учреждение в курсе ситуации с пандусом.

Моника Кальюсаар, менеджер ЭЖД по коммуникациям:

- Нас проинформировали о проблеме, и мы понимаем озабоченность читателя. Сейчас ведутся работы по перестройке Нарвского вокзала, за строительство отвечает фирма Lemminkäinen, координирует работы Нарвская управа. Наш представитель на прошлой неделе указал на проблему, и этим занимаются.

Говорят, «у семи нянек дитя без глаза». Эта пословица очень напоминает описанную нами историю. Радует только то, что все инстанции, имеющие отношение к ситуации с пандусом, признали наличие проблемы и обещали её решить. К слову, судя по ответу представителя Eesti Raudtee AS, Нарвская горуправа все-таки тоже в немалой степени причастна к происходящему и, значит, в силах повлиять на исправление положения.

От редакции. Пока этот номер газеты готовился к печати, пандус у входа в вокзал был установлен, о чем вчера на инфочасе для журналистов сообщил мэр Нарвы Тармо Таммисте. Но мы предполагаем, что это было сделано несколько в спешке, так как последнюю (третью) ступеньку крыльца всё ещё нужно преодолеть самому, так как пандус «лёг» только на вторую.

Сергей БАШИЛОВ