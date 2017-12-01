Ресторан «Мануфактура» должен быть в Нарве, и нигде больше

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Ресторан, находящийся в здании нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования (IVKHK) получил своё собственное название. Гостей на презентации угощал сам шеф-повар Урмас Мурумяэ.

Урмас Мурумяэ (слева) надеется с присвоением имени ресторану привлечь в него больше клиентов.

Достоин собственного имени

Для непосвященных уточним, что Урмас — руководитель по питанию, а сам ресторан — учебный, и работает уже много лет. Но всё это время названия у него не было. По словам Карена Сукиасяна, руководителя PR-службы и развития Нарвского учебного центра, вариантов «имён» было несколько, и некоторые из них были предложены на манер названия итальянских или французских ресторанов. Но эти иностранные слова никак не выражали наш местный колорит и не имели ничего общего с Нарвой. А вот название «Мануфактура» (или Manufaktuur — в эстонском написании) оказалось вполне подходящим для нашего города и того района, в котором находится нарвский учебный филиал - на Креэнхольми, 45.

О существовании ресторана знают не все даже в Нарве. Это и понятно, так как он открыт только в дневное время и его основная задача - учебная, а это значит, что в нём проходят практику будущие повара и официанты. Но свой круг постоянных клиентов у ресторана есть, также в нём проводятся свадьбы, корпоративы, дни рождения.

Символическая многозначность

Название Manufaktuur ресторан, конечно же, получил в честь Кренгольмской мануфактуры, но есть и дополнительный смысл, который авторы хотели донести до нас — еда готовится руками из свежих продуктов прямо на месте («манус» в переводе с латыни - «рука»). Из зала ресторана можно выйти прямо во дворик, на свежий воздух. Там же повара могут готовить блюда на открытом огне, а 9 декабря коптили лосося.

Комментируя значимость получения рестораном Нарвского филиала IVKHK собственного имени, Карен Сукиасян напомнил, что в сентябре прошлого года три профессиональных учебных центра Ида-Вирумаа объединились. Таким образом у нарвского ресторана появился близкий родственник из Йыхви — ресторан La Fourmi, что в переводе с французского означает «муравей»: это насекомое является символом Йыхвиского учебного центра. Нарвитяне же выбрали более простой, но не менее звучный и обоснованный вариант - «Мануфактура», для нового названия уже разработан собственный логотип.

Сергей БАШИЛОВ