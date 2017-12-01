+Галерея. Нарвский Санта-Клаус и ивангородский Дед Мороз в этом году выбрали для своей миссии район Кренгольма

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Рождественские деды встретились утром 20 декабря, по традиции - на мосту «Дружба». А чуть позднее 10.00 торжественно вступили на Петровскую площадь, где были встречены у елки мэром Нарвы Тармо Таммисте.Роскошные наряды двух блистательных дедов привлекли группу учеников 2-го класса, которые немедленно исполнили песенку, за что были вознаграждены конфетами.

Фото: Лолита Виничук

Яблоки взаимопонимания

Заданный веселый тон продолжила заместитель председателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина, которая предложила руководителям обоих городов... яблоко! Но не простое, а снабженное 12 спичками. Следовало вытаскивать по одной спичке и сразу называть какое- либо одно достижение за истекший год – по 6 с каждой стороны. Выяснилось, например, что нарвитяне построили две новые дороги и приняли решение выдвинуть город на звание культурной столицы Европы в 2024 году. Ивангородцы же отпраздновали 525-летие своего города да еще 90-летие Ленинградской области вместе с Кингисеппским районом. И, конечно, упомянули второй контрольно-пропускной пункт, открытый благодаря совместным усилиям.

Второе яблоко, опять же с 12 спичками, Лариса Оленина предъявила Санта-Клаусу и Деду Морозу, чтобы те, по мере изъятия спичек, высказывали пожелание соседнему городу. Понятно, что тема любви и счастья логично выдвинулась на первый план. А ивангородский Дед намекнул, что неплохо бы организовать безвизовый проход между двумя городами.

Шествие по Нарве и визит в Ивангород

Далее Санта-Клаус и Дед Мороз проследовали в район Кренгольма — именно он был выбран в этом году в качестве «точки приложения волшебных сил»: посетили детский сад "Сипсик", слившийся недавно с другим садиком, "Кусике" и заметно обновившийся в своей материально-технической части. Побывали в детском отделении Нарвской больницы, где находится сейчас 11 детей. Разумеется, никто не остался без подарка. Нарвский вояж завершился переходом через пропускной пункт на Парусинке в Ивангород, где наш Дед – его роль уже второй год подряд исполнил актер театра Ильмарине; Василий Яковлев – должен был ассистировать своему российскому коллеге в крайне важном деле – открытии городской елки.



Сергей ТРОХАЧЕВ